augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB I

1 órája

Meg kell találniuk a hitet és az akaratot a Videoton játékosainak

Címkék#NB II#Videoton#Békéscsaba#Kecskeméti TE#Kovács Bence

Kovács Bence a Kecskeméti TE ellen szépítő találatot szerzett hétfőn. A Videoton középpályása szerint ez eltörpül az eredmény mellett, de arról is beszélt, mit vár a hétvégi, Békéscsaba elleni találkozón.

Szabó Róbert

Nincs egyszerű helyzetben a Videoton, amely négy forduló után két ponttal, nyeretlenül áll a labdarúgó NB II tabellájának 15. helyén. A székesfehérvári együttes a hétvégén a Békéscsabát fogadja, a találkozó előtt pedig a 21 esztendős középpályással, Kovács Bencével beszélgettünk.

Videoton
A Videoton FC Fehérvár Kecskemét elleni mérkőzésén Kovács Bence (fehér) gólt szerzett
Forrás: vidi.hu

A hit, az akarat és az önbizalom megtalálása a legfontosabb a Videoton számára

– Levontuk a következtetéseket, kielemeztük amit kellett. A Békéscsaba ellen egy teljesen másik mérkőzésre számítunk, mint amilyen a Kecskemé elleni volt. Ugyanúgy meglesz az iram, a küzdés a részükről, mint minden NB II-es csapatnál, nagyon fizikálisak és jó formában is vannak, de nem feltet kézzel megyünk majd ki a pályára. Szeretnénk javítani a játékunkon és a hozzáálláson is az előző bajnokinkhoz képest. Reméljük, hogyha sikerül nyerni, akkor az átszakít majd egy gátat. Talán a hit, az akarás, az, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk a Videoton, ebben lehet hiányérzetünk. Ezen javítani kell, az önbizalom, a bízás egymásban és saját magunkban nagyon fontos lesz. Ez lehez az, ami előre tud minket vinni, és utána már sokkal egyszerűbb lesz önbizalmat szerezni, ha jön mellé egy jó eredmény – mondta a vasárnapi, Békéscsaba elleni összecsapásról Kovács Bence.

A 21 esztendős futballista a Kecskeméti TE elleni összecsapáson gólt szerzett, azonban ez kissé keserédes volt a számára. Elárulta, gólt lőni és gólpasszt adni, valamint segíteni a csapatnak mindig jó érzés, viszont szürkíti ezt az eredmény, meg a helyzet, amiben most jelenleg a klub van.

– Nehéz éven vagyok túl, szóval jól esett betalálni, de ez eltörpül amellett, hogy a céljainkat sajnos nem tudtuk elérni – vélekedett a játékos.

Az öltözői hangulattal kapcsolatban Kovács Bence elárulta, nyilván érezhető a frusztráltság az öltözőben, sokkal jobb egy győzelemmel kezdeni a hetet.

– Bármilyen munkában is dolgozol, amikor nem teljesítesz úgy, ahogy akarsz, akkor nehezebbek a napok, de azért vagyunk élsportolók mert ezt meg kell tudnunk oldani. Ebben segít nyilván a stáb, az idősebb játékosok, mert ők már több ilyet megértek. Minden nap azon dolgozunk, hogy ez megforduljon, és remélem ez a hétvégén meg is történik – zárta gondolatait a fiatal futballista.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu