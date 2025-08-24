Meg kell találniuk a hitet és az akaratot a Videoton játékosainak

Nincs egyszerű helyzetben a Videoton, amely négy forduló után két ponttal, nyeretlenül áll a labdarúgó NB II tabellájának 15. helyén. A székesfehérvári együttes a hétvégén a Békéscsabát fogadja, a találkozó előtt pedig a 21 esztendős középpályással, Kovács Bencével beszélgettünk.

A Videoton FC Fehérvár Kecskemét elleni mérkőzésén Kovács Bence (fehér) gólt szerzett

Forrás: vidi.hu

A hit, az akarat és az önbizalom megtalálása a legfontosabb a Videoton számára

– Levontuk a következtetéseket, kielemeztük amit kellett. A Békéscsaba ellen egy teljesen másik mérkőzésre számítunk, mint amilyen a Kecskemé elleni volt. Ugyanúgy meglesz az iram, a küzdés a részükről, mint minden NB II-es csapatnál, nagyon fizikálisak és jó formában is vannak, de nem feltet kézzel megyünk majd ki a pályára. Szeretnénk javítani a játékunkon és a hozzáálláson is az előző bajnokinkhoz képest. Reméljük, hogyha sikerül nyerni, akkor az átszakít majd egy gátat. Talán a hit, az akarás, az, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk a Videoton, ebben lehet hiányérzetünk. Ezen javítani kell, az önbizalom, a bízás egymásban és saját magunkban nagyon fontos lesz. Ez lehez az, ami előre tud minket vinni, és utána már sokkal egyszerűbb lesz önbizalmat szerezni, ha jön mellé egy jó eredmény – mondta a vasárnapi, Békéscsaba elleni összecsapásról Kovács Bence.

A 21 esztendős futballista a Kecskeméti TE elleni összecsapáson gólt szerzett, azonban ez kissé keserédes volt a számára. Elárulta, gólt lőni és gólpasszt adni, valamint segíteni a csapatnak mindig jó érzés, viszont szürkíti ezt az eredmény, meg a helyzet, amiben most jelenleg a klub van.

– Nehéz éven vagyok túl, szóval jól esett betalálni, de ez eltörpül amellett, hogy a céljainkat sajnos nem tudtuk elérni – vélekedett a játékos.

Az öltözői hangulattal kapcsolatban Kovács Bence elárulta, nyilván érezhető a frusztráltság az öltözőben, sokkal jobb egy győzelemmel kezdeni a hetet.

– Bármilyen munkában is dolgozol, amikor nem teljesítesz úgy, ahogy akarsz, akkor nehezebbek a napok, de azért vagyunk élsportolók mert ezt meg kell tudnunk oldani. Ebben segít nyilván a stáb, az idősebb játékosok, mert ők már több ilyet megértek. Minden nap azon dolgozunk, hogy ez megforduljon, és remélem ez a hétvégén meg is történik – zárta gondolatait a fiatal futballista.