augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női kosárlabda

25 perce

Vereséggel kezdte a felkészülést a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia – videóval

Címkék#UNI Győr#Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia#Székesfehérvár

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női NB I/A-s csapata 105-73-ra kikapott az UNI Győrtől a székesfehérvári MKOSZ Edzésközpontban péntek este.

Feol.hu
Vereséggel kezdte a felkészülést a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia – videóval

Küllős Kíra (középen, rózsaszínben) jól érzi magát Székesfehérváron, az UNI Győr ellen 10 pontig jutott

Fotó: DKKA

Népes közönség gyűlt össze a székesfehérvári MKOSZ Edzőközpontban augusztus 29-én, pénteken este, hiszen a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női csapata az UNI Győrt fogadta felkészülési mérkőzésen. A teljesen újjáalakult együttes első összecsapása volt ez az új idény előtt, Gáll Tamás azonban több játékosára sem számíthatott, többek között Laufer Gabriellára és Dávid Miára sem.

Az első negyed jól indult, többször is vezettek a székesfehérváriak, azonban a pihenőre egypontos győri vezetésnél vonulhattak a felek, 28-29. A folytatásban a vendégek egyre jobban teljesítettek, szép lassan tíz köré kúszott a különbség, a félidőre pedig tíz is lett közte, 43-53. A folytatás sem alakult jól Gáll Tamás lányainak, érezhető volt a fáradtság és az összeszokatlanság is a játékukon, s bár a Győr is átalakult, ott a játék nem akadozott, a triplavonal mögül pedig kifejezetten jól ment a Rába-partiaknak, 64-85. A záró felvonásban érdemi változás nem történt, a végére pedig harminc fölé nőtt a különbség, 73-105.

A DKKA utánpótlás játékosai a helyszínen buzdították az idősebbeket
Fotó: DKKA

A találkozó után a hazaiak részéről a vezetőedző, Gáll Tamás, valamint két játékos, Küllős Kíra és Szücs Luca értékelte a látottakat és a felkészülés eddigi részét.

Női kosárlabda, felkészülési mérkőzés

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr 73-105 (28-29, 15-24, 21-32, 9-20)
Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont

Dávid Kornél KA: Deans 24/9, Salamon 9, Szücs 6/3, Ehmann 6, Milis 3/3, Raffay 7/3, Vagyon 3/3, Küllős 10, Sverteczki 1, Papp L. 4. Vezetőedző: Gáll Tamás

UNI Győr: Rozmán 4, Jelenc 10, Dubei 21/9, Ruff-Nagy 8/3, Zsebe-Wéninger 18/6, Selcova 7/3, Ács L. 12/6, Tulonen 12, Katona B. 11/9, Baffy 2. Vezetőedző: Füzy-Antalovics Adél

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu