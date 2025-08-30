52 perce
Vereséggel kezdte a felkészülést a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia – videóval
A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női NB I/A-s csapata 105-73-ra kikapott az UNI Győrtől a székesfehérvári MKOSZ Edzésközpontban péntek este.
Küllős Kíra (középen, rózsaszínben) jól érzi magát Székesfehérváron, az UNI Győr ellen 10 pontig jutott
Fotó: DKKA
Népes közönség gyűlt össze a székesfehérvári MKOSZ Edzőközpontban augusztus 29-én, pénteken este, hiszen a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női csapata az UNI Győrt fogadta felkészülési mérkőzésen. A teljesen újjáalakult együttes első összecsapása volt ez az új idény előtt, Gáll Tamás azonban több játékosára sem számíthatott, többek között Laufer Gabriellára és Dávid Miára sem.
Az első negyed jól indult, többször is vezettek a székesfehérváriak, azonban a pihenőre egypontos győri vezetésnél vonulhattak a felek, 28-29. A folytatásban a vendégek egyre jobban teljesítettek, szép lassan tíz köré kúszott a különbség, a félidőre pedig tíz is lett közte, 43-53. A folytatás sem alakult jól Gáll Tamás lányainak, érezhető volt a fáradtság és az összeszokatlanság is a játékukon, s bár a Győr is átalakult, ott a játék nem akadozott, a triplavonal mögül pedig kifejezetten jól ment a Rába-partiaknak, 64-85. A záró felvonásban érdemi változás nem történt, a végére pedig harminc fölé nőtt a különbség, 73-105.
A találkozó után a hazaiak részéről a vezetőedző, Gáll Tamás, valamint két játékos, Küllős Kíra és Szücs Luca értékelte a látottakat és a felkészülés eddigi részét.
Női kosárlabda, felkészülési mérkőzés
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr 73-105 (28-29, 15-24, 21-32, 9-20)
Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont
Dávid Kornél KA: Deans 24/9, Salamon 9, Szücs 6/3, Ehmann 6, Milis 3/3, Raffay 7/3, Vagyon 3/3, Küllős 10, Sverteczki 1, Papp L. 4. Vezetőedző: Gáll Tamás
UNI Győr: Rozmán 4, Jelenc 10, Dubei 21/9, Ruff-Nagy 8/3, Zsebe-Wéninger 18/6, Selcova 7/3, Ács L. 12/6, Tulonen 12, Katona B. 11/9, Baffy 2. Vezetőedző: Füzy-Antalovics Adél