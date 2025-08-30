Vereséggel kezdte a felkészülést a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia – videóval

Népes közönség gyűlt össze a székesfehérvári MKOSZ Edzőközpontban augusztus 29-én, pénteken este, hiszen a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női csapata az UNI Győrt fogadta felkészülési mérkőzésen. A teljesen újjáalakult együttes első összecsapása volt ez az új idény előtt, Gáll Tamás azonban több játékosára sem számíthatott, többek között Laufer Gabriellára és Dávid Miára sem.

Az első negyed jól indult, többször is vezettek a székesfehérváriak, azonban a pihenőre egypontos győri vezetésnél vonulhattak a felek, 28-29. A folytatásban a vendégek egyre jobban teljesítettek, szép lassan tíz köré kúszott a különbség, a félidőre pedig tíz is lett közte, 43-53. A folytatás sem alakult jól Gáll Tamás lányainak, érezhető volt a fáradtság és az összeszokatlanság is a játékukon, s bár a Győr is átalakult, ott a játék nem akadozott, a triplavonal mögül pedig kifejezetten jól ment a Rába-partiaknak, 64-85. A záró felvonásban érdemi változás nem történt, a végére pedig harminc fölé nőtt a különbség, 73-105.

A DKKA utánpótlás játékosai a helyszínen buzdították az idősebbeket

Fotó: DKKA

A találkozó után a hazaiak részéről a vezetőedző, Gáll Tamás, valamint két játékos, Küllős Kíra és Szücs Luca értékelte a látottakat és a felkészülés eddigi részét.

Női kosárlabda, felkészülési mérkőzés

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–UNI Győr 73-105 (28-29, 15-24, 21-32, 9-20)

Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont

Dávid Kornél KA: Deans 24/9, Salamon 9, Szücs 6/3, Ehmann 6, Milis 3/3, Raffay 7/3, Vagyon 3/3, Küllős 10, Sverteczki 1, Papp L. 4. Vezetőedző: Gáll Tamás

UNI Győr: Rozmán 4, Jelenc 10, Dubei 21/9, Ruff-Nagy 8/3, Zsebe-Wéninger 18/6, Selcova 7/3, Ács L. 12/6, Tulonen 12, Katona B. 11/9, Baffy 2. Vezetőedző: Füzy-Antalovics Adél