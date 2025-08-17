Vereséggel búcsúzott az idénytől a Fehérvár Enthroners (galéria)

Az már biztos volt, hogy nem jut rájátszásban az európai elit amerikaifutball-ligában a Fehérvár Enthroners, azonban augusztus 16-án, szombaton még egy mérkőzés várt a székesfehérvári fiúkra, ahol a Nyugati Divízióban éllovas Stuttgart Surge ellen léptek pályára a First Fielden. A rekkenő hőség sem tántorította el a szurkolókat, többen érkeztek Németországból is, a főlelátó szép lassan meg is telt a kezdésre, a játékosok pedig ezúttal sem aprózták el, látványos showelemekkel vonultak a pályára.

A találkozó elején érződött már az, hogy a stuttgartiak egy másik szintet képviselnek, nem is volt véletlen, hogy 9-2-es mérleggel érkeztek Székesfehérvárra. Nem is kellett sokat várni az első touchdownra, hiszen bő öt perc elteltével Reilly Hennessey passza megtalálta Louis Geyert, aki előnyhöz juttatta a németeket, Timo Bronn pedig az extra pontot is hozta, 0-7. Az Enthroners első támadása nem volt ilyen sikeres, hiszen Brett Pullmann Jon Cole felé dobott passza nem volt pontos, Mitchel Fettig elkapta azt, így ismét a Stuttgart támadhatott. Nem siették el a vendégek, bő négy percen keresztül próbáltak közelebb kerülni a koronázóvárosiak TD-vonalához, amikor pedig három yardra voltak tőle Kai Hunter futott be és szerzett touchdownt, Bronn pedig ismét értékesítette az extra pontot, 0-14.