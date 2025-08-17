1 órája
Vereséggel búcsúzott az idénytől a Fehérvár Enthroners (galéria)
A Fehérvár Enthroners 47-20-ra kikapott a Stuttgart Surge ellen az European League of Football (ELF) utolsó játéknapján.
A Fehérvár Enthroners számára véget ért az idény
Fotó: Kricskovics Antal
Az már biztos volt, hogy nem jut rájátszásban az európai elit amerikaifutball-ligában a Fehérvár Enthroners, azonban augusztus 16-án, szombaton még egy mérkőzés várt a székesfehérvári fiúkra, ahol a Nyugati Divízióban éllovas Stuttgart Surge ellen léptek pályára a First Fielden. A rekkenő hőség sem tántorította el a szurkolókat, többen érkeztek Németországból is, a főlelátó szép lassan meg is telt a kezdésre, a játékosok pedig ezúttal sem aprózták el, látványos showelemekkel vonultak a pályára.
A találkozó elején érződött már az, hogy a stuttgartiak egy másik szintet képviselnek, nem is volt véletlen, hogy 9-2-es mérleggel érkeztek Székesfehérvárra. Nem is kellett sokat várni az első touchdownra, hiszen bő öt perc elteltével Reilly Hennessey passza megtalálta Louis Geyert, aki előnyhöz juttatta a németeket, Timo Bronn pedig az extra pontot is hozta, 0-7. Az Enthroners első támadása nem volt ilyen sikeres, hiszen Brett Pullmann Jon Cole felé dobott passza nem volt pontos, Mitchel Fettig elkapta azt, így ismét a Stuttgart támadhatott. Nem siették el a vendégek, bő négy percen keresztül próbáltak közelebb kerülni a koronázóvárosiak TD-vonalához, amikor pedig három yardra voltak tőle Kai Hunter futott be és szerzett touchdownt, Bronn pedig ismét értékesítette az extra pontot, 0-14.
Fehérvár Enthroners-Stuttgart Surge amerikai labdarúgó-mérkőzésFotók: Kricskovics Antal
A második negyedben nagyszerűen kezdett az Enthroners, össze is jött a szépítés, hiszen Brett Pullmann passza után Jon Cole futott kilenc yardot, és vitte a Stuttgart TD vonala mögé a labdát, Cameron Gillis pedig értékesítette az extra pontot, 7-14. Olyannyira jól teljesített ekkor a székesfehérvári klub, hogy a Surge támadásánál Aleksandar Borkovic blokkolta Timo Bronn puntját, így visszaszerezte a támadás jogát a házigazda, azonban csak a szépítés jött össze. A támadás nem nagyon akart épülni, a negyedik próbánál még csak 44 yardnál járt a Fehérvár, amikor Cameron Gillis egy lövéssel próbálkozott, ami sikeres volt, s mivel ez sikeres volt, így a szépítés összejött, 10-14. Az öröm nem tartott sokáig, bő négy perccel a félidő előtt Reilly Hennessey passza után Daniel Pedro szerzett touchdownt, Bronn pedig ezúttal sem hibázott, 10-21. A Stuttgart ezután sem lassított, Lasse Engel interceptione után Louis Geyer szerzett újabb TD-t, viszont Bronn eszén most túljártak a védők, és blokkolták az extra pont kísérletet, 10-27.
A pihenőt követően a Fehérvár Enthroners próbált szép játékkal előrukkolni, és mindent megtenni azért, hogy minél szorosabban záruljon az idei szezon utolsó bajnokija. A szépítés ezúttal is összejött, bár TD-t nem sikerült szerezni, de Gillis ezúttal 30 yardról lőtt egy field goalt, 13-27. A szurkolók ezúttal olyan örömben törtek ki, mint ha megnyerte volna a bajnokságot a koronázóvárosi együttes, azonban csak Miles Butt húzott egy váratlant és lelopta a Daniel Pedro felé tartó passzt, így a hazaiaké lett a támadás joga, de ezt egy interceptionnel korrigálta a Surge. Olyannyira, hogy végigszaladtak a pályán, Reilly Hennessey 35 yardos passza után pedig Jan Hendrik Pietsch szerzett újabb TD-t, Bronn pedig értékesítette az extra pontot, 13-34.
A záró felvonás ismét egy stuttgarti TD-vel indult, ezúttal Tomiwa Oyewo futott be a hazaiak vonala mögé, ezzel ténylegesen eldöntve az érdemi kérdéseket, azonban Bronn hibázott, 13-40. Nem sokkal később Leonel Fritzen is az Enthroners TD-vonala mögé juttatta a labdát, ekkor azonban Bronn sem rontott, 13-47. A biztossá váló vereség ellenére még egyszer, utoljára felrobbant ebben az idényben a First Field, hiszen bő két perccel a találkozó vége előtt Hegedűs Máté passza után Jon Cole végigfutott a pályán és szerzett egy touchdownt, míg Gillis értékesítette az extrát, 20-47. Bár még 1 perc 47 másodperc vissza volt a mérkőzésből, a Stuttgart úgy döntött, hogy lepörgeti az időt, ebben pedig az Enthroners is partner volt, így véget ért a találkozó.
European League of Football
Fehérvár Enthroners–Stuttgart Surge 20-47 (0-14, 10-13, 3-7, 7-13)