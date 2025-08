Komoly fejlesztések az újvárosi jégcsarnokban

-Izgalmas időszak előtt állunk. Rövidesen a szakemberek leszerelik a régi palánkrendszert, ami már nem igazán állja ki a jelen próbáit, helyére pedig egy újabb, modernebb palánkrendszer épül, amely megfelel a legfrissebb nemzetközi szabványoknak is – mondja ifjabb Azari Zsolt, a szakosztály vezetője. - A világítást is lecseréljük, csúcstechnológiás LED-es izzók kerülnek beépítésre, amely lehetővé teszi a hangulati elemeket, látványos effekteket, reményeink szerint olyan lesz az élmény, amit eddig csak az NHL közvetítésekben láthattunk. A munkálatokat augusztus második felében végzik el a kivitelező cégek, így sportolásra alkalmas jég várhatóan szeptember 1-jétől lesz ismét elérhető Dunaújvárosban. Addig is türelmet kérünk a jégkorong barátaitól, hamarosan együtt élvezhetjük a megújult, modernebb csarnok minden pillanatát.

Másfél éve, nagyszabású rendezvényen ünnepelték a dunaújvárosi hoki alapításának ötvenedik évfordulóját a jégcsarnokban

Forrás: Horog László/FMH

Három gárda már megkezdte jeges felkészülést Szekszárdon, de hamarosan Baján és Veszprémben is folytatják a munkát, hogy semmi se hátráltathassa a felkészülést a következő szezonra.

-Az Erste Ligában érintett felnőtt csapat, az Andersen Ligában, tehát a második vonalban szereplő gárda, valamint az U19-es együttes már három hete készül, pár napja Szekszárdon jégen is gyakorolnak, ők ebben a hónapban végig itt tréningeznek. A többi, utánpóltás együttesünk augusztus 11-én, rögtön jégen kezd, számukra is Szekszárdon, Baján és Veszprémben bérelünk jégfelületet. A felnőtteknél a tavalyi szezont Somogyi Balázs és Revák Zoltán vezetésével kezdtük és fejeztük be, az új idényben Hetfler Ádám és Németh Péter vezeti a szakmai munkát. Tavaly sok problémával küzdöttünk, a 10. helyen végeztünk a bajnokságban, a 2025-26-os cél a playoff-ba, tehát az első nyolcba kerülés, amit három évvel ezelőtt megvalósítottunk. Nyolc külföldivel és sok, 25 év alatti, magyar játékossal vágunk az új idénynek. Fontos változás, hogy a második a vonalban szereplő, Andersen Ligában érintett gárdával farmcsapat megállapodást kötöttünk. A második együttesünk legtehetségesebb játékosai így bizonyíthatnak az Erste Ligában is. Lesz átjárás a két brigád között, ami garantálja tehetségeink továbbfejlődését.