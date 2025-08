GoalTalk, ezúttal Mátyus Jánossal: Az Újpest megerősödése jó a magyar bajnokságnak – videóval

Elrajtolt a magyar labdarúgó NB I (fizz liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is, a GoalTalk Podcast második adásában pedig Mátyus Jánossal, a Budapest Honvéd és a Ferencvárosi TC (FTC) legendájával beszélgetett Szabó Róbert műsorvezető, valamint Kelemen Kornél állandó vendég. A beszélgetés során több témát is érintettek a jelenlévők, például az is kiderült, milyen kapcsolatban van a klasszis futballista Robbie Keane-nel, mit gondol az Újpest megerősödéséről, de az is szóba került, mit köszönhet a kispestieknek.

Az Újpest megerősödése is téma volt a GoalTalk Podcast legújabb adásában, amelyben Mátyus János volt a vendég

Fotó: Nagy Norbert

Az Újpest megerősödése segíthet a magyar bajnokságnak

A beszélgetés során egyételmű konszenzusra jutottak a résztvevők, hogy az Újpestnek ez egy jó éve lehet, és a lila-fehérek megerősödése az egész magyar bajnokság számára jót tesz majd. A többi érdekes meglátást és sztorit a teljes adásban hallhatnak az alábbi videóban.