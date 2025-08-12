augusztus 12., kedd

Klára névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye III

1 órája

Újak, és visszatérők a harmadik vonalban

Címkék#csapat#MLSZ#bajnokság

A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságok szeptember első hétvégéjén indulnak el. Az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága visszatért az utoljára a 2020-2021-es szezonban alkalmazott három csoportos – Észak, Kelet, Dél - rendszerhez, összesen 30 együttes részvételével.

Káldor András
Újak, és visszatérők a harmadik vonalban

AZ Újbarok csapata (zöld) október elején fogadja majd a Csókakő (kék) gárdáját

Fotó: Kricskovics Antal

A korábbiakhoz képest azonban nemcsak a csoportbeosztásokban lesz változás, hanem örvendetes módon új, illetve visszatérő, valamint „összeolvadó” gárdákkal is bővült a mezőny. Északon az Etyek indított II. csapat, Délen ismét találkozhatnak a szurkolók a Káloz legénységével. Mint a vármegye labdarúgásában járatosok számára ismeretes a káloziak tavaly ősszel a III. osztály Közép csoportjában szerepeltek, ahol a hat csapatos csoportban sereghajtóként zártak. Egy meccsen sem tudták bezsebelni a három pontot, egyszer remiztek, míg a többi mérkőzést elveszítették. Majd a tavaszi szezon előtt visszaléptek a további küzdelmektől, így a szabályoknak megfelelően kizárásra kerültek. Most viszont újult erővel vágnak neki a bajnokságnak. A Keleti csoportban a tavaly kizárt Baracska a Kajászóval fuzionálva térhet vissza, míg a Pázmánd SE a Kápolnásnyék II. csapatával összefogva alakított csapatot. Ebben a csoportban kapott helyet a Velence II. Örvendetes, hogy hosszú idő, a 2019-2020-as pontvadászat után újra lesz nagypályás együttes Zichyújfalun, amely ugyancsak a Keleti csoportban kapott helyet. A drukkerek viszont hiába keresik a Nagylók gárdáját a mezőnyben, a 2024-2025-ös bajnokságban az Alsóházi Déli csoportban a 3. helyen végzett klub nem indít csapatot az új idényben sem felnőtt, sem utánpótlás, sem pedig öregfiúk szinten.       

ÉSZAKI CSOPORT

1. forduló
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Újbarok – Söréd, Magyaralmás – Lovasberény, Iszkaszentgyörgy – Etyek II.,
Csókakő – Mány II.-Csabdi.
Szabadnapos: Pátka II.

2. forduló
2025. szeptember 13., szombat, 16:30
Mány II.-Csabdi – Iszkaszentgyörgy

2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Etyek II. – Magyaralmás, Lovasberény – Újbarok, Söréd – Pátka II.

Szabadnapos: Csókakő.

3. forduló

2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Pátka II. – Lovasberény, Újbarok – Etyek II., Magyaralmás – Mány II.-Csabdi, Iszkaszentgyörgy – Csókakő.

Szabadnapos: Söréd.

4. forduló

2025. szeptember 27., szombat, 16:00    
Mány II.-Csabdi – Újbarok.

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00     
Csókakő – Magyaralmás, Etyek II. – Pátka II., Lovasberény – Söréd 

Szabadnapos: Iszkaszentgyörgy.

5. forduló

2025. október 5., vasárnap, 15:00    
Pátka II. – Mány II.-Csabdi, Újbarok – Csókakő, Magyaralmás – Iszkaszentgyörgy, Söréd – Etyek II.    

Szabadnapos: Lovasberény.

6. forduló

2025. október 11., szombat, 15:00
Mány II.-Csabdi – Söréd.

2025. október 12., vasárnap, 12:30 

Etyek II. – Lovasberény.

2025. október 12., vasárnap, 15:00 

Iszkaszentgyörgy – Újbarok, Csókakő – Pátka II.

Szabadnapos: Magyaralmás.

7. forduló

2025. október 19., vasárnap, 14:30   
Pátka II. – Iszkaszentgyörgy, Újbarok – Magyaralmás, Lovasberény – Mány II.-Csabdi, Söréd – Csókakő.   

Szabadnapos: Etyek II.    

8. forduló

2025. október 26., vasárnap, 13:30

Magyaralmás – Pátka II., Iszkaszentgyörgy – Söréd, Csókakő – Lovasberény, Mány II.-Csabdi – Etyek II.

Szabadnapos: Újbarok.  

9. forduló

2025. november 2., vasárnap, 13:30

Pátka II. – Újbarok, Etyek II. – Csókakő, Lovasberény – Iszkaszentgyörgy, Söréd – Magyaralmás.    

Szabadnapos: Mány II.-Csabdi

10. forduló

2025. november 8., szombat, 13:30    
Mány II.-Csabdi – Csókakő.

2025. november 9., vasárnap, 13:30Etyek II. – Iszkaszentgyörgy, Söréd – Újbarok, Lovasberény – Magyaralmás

Szabadnapos: Pátka II.

11. forduló

2025. november 16., vasárnap, 13:00
Iszkaszentgyörgy – Mány II.-Csabdi, Magyaralmás – Etyek II., Újbarok – Lovasberény, Pátka II. – Söréd.    

Szabadnapos: Csókakő.

12. forduló

2025. november 23., vasárnap, 13:00
Lovasberény – Pátka II., Etyek II. – Újbarok, Mány II.-Csabdi – Magyaralmás, Csókakő – Iszkaszentgyörgy.

Szabadnapos: Söréd.

13. forduló

2025. november 30., vasárnap, 13:00
Magyaralmás – Csókakő, Újbarok – Mány II.-Csabdi, Pátka II. – Etyek II., Söréd – Lovasberény.

Szabadnapos: Iszkaszentgyörgy.

KELETI CSOPORT

1. forduló

2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Besnyő – Kulcs, Rácalmás – Pázmánd-Kápolnásnyék II.

2025. szeptember 7. vasárnap 16:30
Szabadegyháza – Dinnyés, Zichyújfalu – Velence II., Pusztaszabolcs – Tordas-Gyúró Egyetértés, MPF-Ráckeresztúr – Baracska-Kajászó.

2. forduló

2025. szeptember 13., szombat, 16:30
Baracska-Kajászó – Pusztaszabolcs.  

2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Tordas-Gyúró Egyetértés – Rácalmás, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Besnyő, Zichyújfalu – Kulcs, Velence II. – Szabadegyháza, Dinnyés – MPF-Ráckeresztúr.

3. forduló

2025. szeptember 20., szombat, 16:00
Besnyő – Tordas-Gyúró Egyetértés, Rácalmás – Baracska-Kajászó.

2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Szabadegyháza – Kulcs, Zichyújfalu – Pázmánd-Kápolnásnyék II., Pusztaszabolcs – MPF-Ráckeresztúr, Dinnyés – Velence II.

4. forduló

2025. szeptember 27., szombat, 16:00    
Baracska-Kajászó – Besnyő.

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00     
Pusztaszabolcs – Dinnyés, MPF-Ráckeresztúr – Rácalmás, Tordas-Gyúró Egyetértés – Zichyújfalu, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Szabadegyháza, Velence II. – Kulcs.

5. forduló

2025. október 4., szombat, 15:00
Besnyő – MPF-Ráckeresztúr.

2025. október 5., vasárnap, 15:00    
Rácalmás – Pusztaszabolcs, Szabadegyháza – Tordas-Gyúró Egyetértés, Zichyújfalu – Baracska-Kajászó, Velence II. – Pázmánd-Kápolnásnyék II., Dinnyés – Kulcs.

6. forduló

2025. október 11., szombat, 15:00
Rácalmás – Dinnyés, Baracska-Kajászó – Szabadegyháza.

2025. október 12., vasárnap, 15:00 
Pusztaszabolcs – Besnyő, MPF-Ráckeresztúr – Zichyújfalu, Tordas-Gyúró Egyetértés – Velence II., Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Kulcs.

7. forduló

2025. október 18., szombat, 14:30
Besnyő – Rácalmás.

2025. október 19., vasárnap, 14:30         
Szabadegyháza – MPF-Ráckeresztúr, Zichyújfalu – Pusztaszabolcs, Tordas-Gyúró Egyetértés – Kulcs, Velence II. – Baracska-Kajászó, Dinnyés – Pázmánd-Kápolnásnyék II.    

8. forduló

2025. október 25, szombat, 14:30
Tordas-Gyúró Egyetértés – Pázmánd-Kápolnásnyék II., Besnyő – Dinnyés, Rácalmás – Zichyújfalu, Baracska-Kajászó – Kulcs.

2025. október 26., vasárnap, 13:30
Pusztaszabolcs – Szabadegyháza, MPF-Ráckeresztúr – Velence II.

9. forduló

2025. november 2., vasárnap, 13:30
Szabadegyháza – Rácalmás, Zichyújfalu – Besnyő, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Baracska-Kajászó, MPF-Ráckeresztúr – Kulcs, Velence II. – Pusztaszabolcs, Dinnyés – Tordas-Gyúró Egyetértés.

10. forduló

2025. november 8., szombat, 13:30    
Besnyő – Szabadegyháza, Rácalmás – Velence II., Baracska-Kajászó – Tordas-Gyúró Egyetértés.

2025. november 9., vasárnap, 13:30    
Zichyújfalu – Dinnyés, Pusztaszabolcs – Kulcs, MPF-Ráckeresztúr – Pázmánd-Kápolnásnyék II.

11. forduló

2025. november 15., szombat, 13:00
Rácalmás – Kulcs. 

2025. november 16., vasárnap, 13:00
Szabadegyháza – Zichyújfalu, Tordas-Gyúró Egyetértés – MPF-Ráckeresztúr, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Pusztaszabolcs, Velence II. – Besnyő.     

DÉLI CSOPORT

1. forduló

2025. szeptember 6., szombat, 16:30
Sárbogárd II. – Káloz.

2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Dég – Cece, Kőszárhegy – Alap, Tác-Csősz – Sárszentágota.

Szabadnapos: Vajta.

2. forduló  

2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Sárszentágota – Vajta, Alap – Sárbogárd II., Káloz – Dég, Cece – Tác-Csősz.

Szabadnapos: Kőszárhegy.

3. forduló

2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Dég – Alap, Kőszárhegy – Sárszentágota, Vajta – Tác-Csősz, Cece – Káloz.

Szabadnapos: Sárbogárd II.

4. forduló

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00     
Vajta – Cece, Tác-Csősz – Kőszárhegy, Sárszentágota – Sárbogárd II., Alap – Káloz.

Szabadnapos: Dég.

5. forduló

2025. október 4., szombat, 15:00
Sárbogárd II. – Tác-Csősz.

2025. október 5., vasárnap, 15:00    
Dég – Sárszentágota, Kőszárhegy – Vajta, Cece – Alap.

Szabadnapos: Káloz.

6. forduló

2025. október 12., vasárnap, 15:00 
Kőszárhegy – Cece, Vajta – Sárbogárd II., Tác-Csősz – Dég, Sárszentágota – Káloz.           

Szabadnapos: Alap.

7. forduló

2025. október 18., szombat, 14:30
Sárbogárd II. – Kőszárhegy.

2025. október 19., vasárnap, 14:30
Dég – Vajta, Alap – Sárszentágota, Káloz – Tác-Csősz.

Szabadnapos: Cece.

8. forduló

2025. október 25, szombat, 14:30
Sárbogárd II. – Cece.

2025. október 26., vasárnap, 13:30
Kőszárhegy – Dég, Vajta – Káloz, Tác-Csősz – Alap.

Szabadnapos: Sárszentágota.

9. forduló

2025. november 2., vasárnap, 13:30
Dég – Sárbogárd II., Alap – Vajta, Káloz – Kőszárhegy, Cece – Sárszentágota.   

Szabadnapos: Tác-Csősz.

10. forduló

2025. november 9., vasárnap, 13:30 
Cece – Dég, Káloz – Sárbogárd II., Alap – Kőszárhegy, Sárszentágota – Tác-Csősz.

Szabadnapos: Vajta.

11. forduló

2025. november 15., szombat, 13:00   
Sárbogárd II. – Alap.

2025. november 16., vasárnap, 13:00
Vajta – Sárszentágota, Dég – Káloz, Tác-Csősz – Cece.

Szabadnapos: Kőszárhegy.

12. forduló

2025. november 23., vasárnap, 13:00
Alap – Dég, Sárszentágota – Kőszárhegy, Tác-Csősz – Vajta, Káloz – Cece.

Szabadnapos: Sárbogárd II.

13. forduló

2025. november 29., szombat, 13:00
Sárbogárd II. – Sárszentágota.    

2025. november 30., vasárnap, 13:00
Cece – Vajta, Kőszárhegy – Tác-Csősz, Káloz – Alap.

Szabadnapos: Dég.

A sorsolás azonban még változhat, mivel a Dég csapata a legnagyobb közösségi felületen megosztott hír szerint nagy valószínűséggel nem indul el, visszalép a küzdelmektől, ám ezt még hivatalosan nem közölték az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságával.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu