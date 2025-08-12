Újak, és visszatérők a harmadik vonalban

A korábbiakhoz képest azonban nemcsak a csoportbeosztásokban lesz változás, hanem örvendetes módon új, illetve visszatérő, valamint „összeolvadó” gárdákkal is bővült a mezőny. Északon az Etyek indított II. csapat, Délen ismét találkozhatnak a szurkolók a Káloz legénységével. Mint a vármegye labdarúgásában járatosok számára ismeretes a káloziak tavaly ősszel a III. osztály Közép csoportjában szerepeltek, ahol a hat csapatos csoportban sereghajtóként zártak. Egy meccsen sem tudták bezsebelni a három pontot, egyszer remiztek, míg a többi mérkőzést elveszítették. Majd a tavaszi szezon előtt visszaléptek a további küzdelmektől, így a szabályoknak megfelelően kizárásra kerültek. Most viszont újult erővel vágnak neki a bajnokságnak. A Keleti csoportban a tavaly kizárt Baracska a Kajászóval fuzionálva térhet vissza, míg a Pázmánd SE a Kápolnásnyék II. csapatával összefogva alakított csapatot. Ebben a csoportban kapott helyet a Velence II. Örvendetes, hogy hosszú idő, a 2019-2020-as pontvadászat után újra lesz nagypályás együttes Zichyújfalun, amely ugyancsak a Keleti csoportban kapott helyet. A drukkerek viszont hiába keresik a Nagylók gárdáját a mezőnyben, a 2024-2025-ös bajnokságban az Alsóházi Déli csoportban a 3. helyen végzett klub nem indít csapatot az új idényben sem felnőtt, sem utánpótlás, sem pedig öregfiúk szinten.

ÉSZAKI CSOPORT

1. forduló

2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30

Újbarok – Söréd, Magyaralmás – Lovasberény, Iszkaszentgyörgy – Etyek II.,

Csókakő – Mány II.-Csabdi.

Szabadnapos: Pátka II.

2. forduló

2025. szeptember 13., szombat, 16:30

Mány II.-Csabdi – Iszkaszentgyörgy

2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30

Etyek II. – Magyaralmás, Lovasberény – Újbarok, Söréd – Pátka II.

Szabadnapos: Csókakő.

3. forduló

2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00

Pátka II. – Lovasberény, Újbarok – Etyek II., Magyaralmás – Mány II.-Csabdi, Iszkaszentgyörgy – Csókakő.

Szabadnapos: Söréd.

4. forduló

2025. szeptember 27., szombat, 16:00

Mány II.-Csabdi – Újbarok.

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00

Csókakő – Magyaralmás, Etyek II. – Pátka II., Lovasberény – Söréd