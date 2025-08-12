1 órája
Újak, és visszatérők a harmadik vonalban
A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságok szeptember első hétvégéjén indulnak el. Az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága visszatért az utoljára a 2020-2021-es szezonban alkalmazott három csoportos – Észak, Kelet, Dél - rendszerhez, összesen 30 együttes részvételével.
AZ Újbarok csapata (zöld) október elején fogadja majd a Csókakő (kék) gárdáját
Fotó: Kricskovics Antal
A korábbiakhoz képest azonban nemcsak a csoportbeosztásokban lesz változás, hanem örvendetes módon új, illetve visszatérő, valamint „összeolvadó” gárdákkal is bővült a mezőny. Északon az Etyek indított II. csapat, Délen ismét találkozhatnak a szurkolók a Káloz legénységével. Mint a vármegye labdarúgásában járatosok számára ismeretes a káloziak tavaly ősszel a III. osztály Közép csoportjában szerepeltek, ahol a hat csapatos csoportban sereghajtóként zártak. Egy meccsen sem tudták bezsebelni a három pontot, egyszer remiztek, míg a többi mérkőzést elveszítették. Majd a tavaszi szezon előtt visszaléptek a további küzdelmektől, így a szabályoknak megfelelően kizárásra kerültek. Most viszont újult erővel vágnak neki a bajnokságnak. A Keleti csoportban a tavaly kizárt Baracska a Kajászóval fuzionálva térhet vissza, míg a Pázmánd SE a Kápolnásnyék II. csapatával összefogva alakított csapatot. Ebben a csoportban kapott helyet a Velence II. Örvendetes, hogy hosszú idő, a 2019-2020-as pontvadászat után újra lesz nagypályás együttes Zichyújfalun, amely ugyancsak a Keleti csoportban kapott helyet. A drukkerek viszont hiába keresik a Nagylók gárdáját a mezőnyben, a 2024-2025-ös bajnokságban az Alsóházi Déli csoportban a 3. helyen végzett klub nem indít csapatot az új idényben sem felnőtt, sem utánpótlás, sem pedig öregfiúk szinten.
ÉSZAKI CSOPORT
1. forduló
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Újbarok – Söréd, Magyaralmás – Lovasberény, Iszkaszentgyörgy – Etyek II.,
Csókakő – Mány II.-Csabdi.
Szabadnapos: Pátka II.
2. forduló
2025. szeptember 13., szombat, 16:30
Mány II.-Csabdi – Iszkaszentgyörgy
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Etyek II. – Magyaralmás, Lovasberény – Újbarok, Söréd – Pátka II.
Szabadnapos: Csókakő.
3. forduló
2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Pátka II. – Lovasberény, Újbarok – Etyek II., Magyaralmás – Mány II.-Csabdi, Iszkaszentgyörgy – Csókakő.
Szabadnapos: Söréd.
4. forduló
2025. szeptember 27., szombat, 16:00
Mány II.-Csabdi – Újbarok.
2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00
Csókakő – Magyaralmás, Etyek II. – Pátka II., Lovasberény – Söréd
Szabadnapos: Iszkaszentgyörgy.
5. forduló
2025. október 5., vasárnap, 15:00
Pátka II. – Mány II.-Csabdi, Újbarok – Csókakő, Magyaralmás – Iszkaszentgyörgy, Söréd – Etyek II.
Szabadnapos: Lovasberény.
6. forduló
2025. október 11., szombat, 15:00
Mány II.-Csabdi – Söréd.
2025. október 12., vasárnap, 12:30
Etyek II. – Lovasberény.
2025. október 12., vasárnap, 15:00
Iszkaszentgyörgy – Újbarok, Csókakő – Pátka II.
Szabadnapos: Magyaralmás.
7. forduló
2025. október 19., vasárnap, 14:30
Pátka II. – Iszkaszentgyörgy, Újbarok – Magyaralmás, Lovasberény – Mány II.-Csabdi, Söréd – Csókakő.
Szabadnapos: Etyek II.
8. forduló
2025. október 26., vasárnap, 13:30
Magyaralmás – Pátka II., Iszkaszentgyörgy – Söréd, Csókakő – Lovasberény, Mány II.-Csabdi – Etyek II.
Szabadnapos: Újbarok.
9. forduló
2025. november 2., vasárnap, 13:30
Pátka II. – Újbarok, Etyek II. – Csókakő, Lovasberény – Iszkaszentgyörgy, Söréd – Magyaralmás.
Szabadnapos: Mány II.-Csabdi
10. forduló
2025. november 8., szombat, 13:30
Mány II.-Csabdi – Csókakő.
2025. november 9., vasárnap, 13:30Etyek II. – Iszkaszentgyörgy, Söréd – Újbarok, Lovasberény – Magyaralmás
Szabadnapos: Pátka II.
11. forduló
2025. november 16., vasárnap, 13:00
Iszkaszentgyörgy – Mány II.-Csabdi, Magyaralmás – Etyek II., Újbarok – Lovasberény, Pátka II. – Söréd.
Szabadnapos: Csókakő.
12. forduló
2025. november 23., vasárnap, 13:00
Lovasberény – Pátka II., Etyek II. – Újbarok, Mány II.-Csabdi – Magyaralmás, Csókakő – Iszkaszentgyörgy.
Szabadnapos: Söréd.
13. forduló
2025. november 30., vasárnap, 13:00
Magyaralmás – Csókakő, Újbarok – Mány II.-Csabdi, Pátka II. – Etyek II., Söréd – Lovasberény.
Szabadnapos: Iszkaszentgyörgy.
KELETI CSOPORT
1. forduló
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Besnyő – Kulcs, Rácalmás – Pázmánd-Kápolnásnyék II.
2025. szeptember 7. vasárnap 16:30
Szabadegyháza – Dinnyés, Zichyújfalu – Velence II., Pusztaszabolcs – Tordas-Gyúró Egyetértés, MPF-Ráckeresztúr – Baracska-Kajászó.
2. forduló
2025. szeptember 13., szombat, 16:30
Baracska-Kajászó – Pusztaszabolcs.
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Tordas-Gyúró Egyetértés – Rácalmás, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Besnyő, Zichyújfalu – Kulcs, Velence II. – Szabadegyháza, Dinnyés – MPF-Ráckeresztúr.
3. forduló
2025. szeptember 20., szombat, 16:00
Besnyő – Tordas-Gyúró Egyetértés, Rácalmás – Baracska-Kajászó.
2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Szabadegyháza – Kulcs, Zichyújfalu – Pázmánd-Kápolnásnyék II., Pusztaszabolcs – MPF-Ráckeresztúr, Dinnyés – Velence II.
4. forduló
2025. szeptember 27., szombat, 16:00
Baracska-Kajászó – Besnyő.
2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00
Pusztaszabolcs – Dinnyés, MPF-Ráckeresztúr – Rácalmás, Tordas-Gyúró Egyetértés – Zichyújfalu, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Szabadegyháza, Velence II. – Kulcs.
5. forduló
2025. október 4., szombat, 15:00
Besnyő – MPF-Ráckeresztúr.
2025. október 5., vasárnap, 15:00
Rácalmás – Pusztaszabolcs, Szabadegyháza – Tordas-Gyúró Egyetértés, Zichyújfalu – Baracska-Kajászó, Velence II. – Pázmánd-Kápolnásnyék II., Dinnyés – Kulcs.
6. forduló
2025. október 11., szombat, 15:00
Rácalmás – Dinnyés, Baracska-Kajászó – Szabadegyháza.
2025. október 12., vasárnap, 15:00
Pusztaszabolcs – Besnyő, MPF-Ráckeresztúr – Zichyújfalu, Tordas-Gyúró Egyetértés – Velence II., Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Kulcs.
7. forduló
2025. október 18., szombat, 14:30
Besnyő – Rácalmás.
2025. október 19., vasárnap, 14:30
Szabadegyháza – MPF-Ráckeresztúr, Zichyújfalu – Pusztaszabolcs, Tordas-Gyúró Egyetértés – Kulcs, Velence II. – Baracska-Kajászó, Dinnyés – Pázmánd-Kápolnásnyék II.
8. forduló
2025. október 25, szombat, 14:30
Tordas-Gyúró Egyetértés – Pázmánd-Kápolnásnyék II., Besnyő – Dinnyés, Rácalmás – Zichyújfalu, Baracska-Kajászó – Kulcs.
2025. október 26., vasárnap, 13:30
Pusztaszabolcs – Szabadegyháza, MPF-Ráckeresztúr – Velence II.
9. forduló
2025. november 2., vasárnap, 13:30
Szabadegyháza – Rácalmás, Zichyújfalu – Besnyő, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Baracska-Kajászó, MPF-Ráckeresztúr – Kulcs, Velence II. – Pusztaszabolcs, Dinnyés – Tordas-Gyúró Egyetértés.
10. forduló
2025. november 8., szombat, 13:30
Besnyő – Szabadegyháza, Rácalmás – Velence II., Baracska-Kajászó – Tordas-Gyúró Egyetértés.
2025. november 9., vasárnap, 13:30
Zichyújfalu – Dinnyés, Pusztaszabolcs – Kulcs, MPF-Ráckeresztúr – Pázmánd-Kápolnásnyék II.
11. forduló
2025. november 15., szombat, 13:00
Rácalmás – Kulcs.
2025. november 16., vasárnap, 13:00
Szabadegyháza – Zichyújfalu, Tordas-Gyúró Egyetértés – MPF-Ráckeresztúr, Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Pusztaszabolcs, Velence II. – Besnyő.
DÉLI CSOPORT
1. forduló
2025. szeptember 6., szombat, 16:30
Sárbogárd II. – Káloz.
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Dég – Cece, Kőszárhegy – Alap, Tác-Csősz – Sárszentágota.
Szabadnapos: Vajta.
2. forduló
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Sárszentágota – Vajta, Alap – Sárbogárd II., Káloz – Dég, Cece – Tác-Csősz.
Szabadnapos: Kőszárhegy.
3. forduló
2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Dég – Alap, Kőszárhegy – Sárszentágota, Vajta – Tác-Csősz, Cece – Káloz.
Szabadnapos: Sárbogárd II.
4. forduló
2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00
Vajta – Cece, Tác-Csősz – Kőszárhegy, Sárszentágota – Sárbogárd II., Alap – Káloz.
Szabadnapos: Dég.
5. forduló
2025. október 4., szombat, 15:00
Sárbogárd II. – Tác-Csősz.
2025. október 5., vasárnap, 15:00
Dég – Sárszentágota, Kőszárhegy – Vajta, Cece – Alap.
Szabadnapos: Káloz.
6. forduló
2025. október 12., vasárnap, 15:00
Kőszárhegy – Cece, Vajta – Sárbogárd II., Tác-Csősz – Dég, Sárszentágota – Káloz.
Szabadnapos: Alap.
7. forduló
2025. október 18., szombat, 14:30
Sárbogárd II. – Kőszárhegy.
2025. október 19., vasárnap, 14:30
Dég – Vajta, Alap – Sárszentágota, Káloz – Tác-Csősz.
Szabadnapos: Cece.
8. forduló
2025. október 25, szombat, 14:30
Sárbogárd II. – Cece.
2025. október 26., vasárnap, 13:30
Kőszárhegy – Dég, Vajta – Káloz, Tác-Csősz – Alap.
Szabadnapos: Sárszentágota.
9. forduló
2025. november 2., vasárnap, 13:30
Dég – Sárbogárd II., Alap – Vajta, Káloz – Kőszárhegy, Cece – Sárszentágota.
Szabadnapos: Tác-Csősz.
10. forduló
2025. november 9., vasárnap, 13:30
Cece – Dég, Káloz – Sárbogárd II., Alap – Kőszárhegy, Sárszentágota – Tác-Csősz.
Szabadnapos: Vajta.
11. forduló
2025. november 15., szombat, 13:00
Sárbogárd II. – Alap.
2025. november 16., vasárnap, 13:00
Vajta – Sárszentágota, Dég – Káloz, Tác-Csősz – Cece.
Szabadnapos: Kőszárhegy.
12. forduló
2025. november 23., vasárnap, 13:00
Alap – Dég, Sárszentágota – Kőszárhegy, Tác-Csősz – Vajta, Káloz – Cece.
Szabadnapos: Sárbogárd II.
13. forduló
2025. november 29., szombat, 13:00
Sárbogárd II. – Sárszentágota.
2025. november 30., vasárnap, 13:00
Cece – Vajta, Kőszárhegy – Tác-Csősz, Káloz – Alap.
Szabadnapos: Dég.
A sorsolás azonban még változhat, mivel a Dég csapata a legnagyobb közösségi felületen megosztott hír szerint nagy valószínűséggel nem indul el, visszalép a küzdelmektől, ám ezt még hivatalosan nem közölték az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságával.