Új szabály a vármegyei bajnokságokban
A 2025-2026-os bajnoki szezonban új szabály kerül bevezetésre az ország valamennyi vármegyei labdarúgó-bajnokságában. Elindul a nemzetközi mintát követő „Csak a csapatkapitány” protokoll, amely új korszakot nyithat a sportszerű kommunikációban.
Innentől megszűnhetnek a csoportos reklamálások, könnyebb dolga lehet a játékvezetőnek
A szabály célja kettős: egyrészt a játékvezetők védelme, különösen a fiatal, pályakezdő sípmestereké, másrészt pedig a sportszerűség és a tisztelet kultúrájának erősítése a magyar amatőr labdarúgásban.
- Ez a lépés nemcsak egy technikai szabálymódosítás, hanem fontos üzenet is közvetít, mivel a magyar labdarúgásban a tisztelet, a sportszerűség és a játékvezetői hivatás megbecsülése kiemelt érték. Bízunk benne, hogy ez a protokoll előrelépést jelent a mérkőzések légkörének javításában és a játékvezetői utánpótlás megtartásában is. – hangsúlyozta Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának elnöke.
Nézzük mi is a „csak a csapatkapitány” szabály lényege?
Az IFAB (Nemzetközi Labdarúgó-szabályalkotó Testület) 2025-ben kiadott iránymutatása lehetővé teszi, hogy vitás helyzetekben kizárólag a csapatkapitány léphessen párbeszédbe a játékvezetővel – kulturált, tiszteletteljes módon. Minden más játékos, aki reklamál, vagy kérdőre vonja a játékvezetőt, jogosulatlan kommunikálónak minősül. Ez a protokoll nem tiltja a kommunikációt, hanem szabályozza azt – ki, mikor és milyen módon kommunikálhat a mérkőzésvezetővel.
Az UEFA a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon alkalmazta először ezt a modellt, és rendkívül kedvező tapasztalatok alapján azóta minden UEFA-sorozatra kiterjesztette. Most Magyarország is követi a példát, így a rendszer az összes vármegyei bajnokságban bevezetésre kerül.
Hogyan működik a gyakorlatban, egy elképzelt szituáció által?
Az egyik támadó elesik a 16-oson belül, de a játékvezető nem ítél büntetőt. A játék folytatódik, ám a döntéssel több játékos is elégedetlen. A szabály értelmében csak a csapatkapitány mehet oda a játékvezetőhöz, és megkérdezheti. – „Spori, látta a kontaktust, ez nem volt tizenegyes?”. Amennyiben rajta kívül még három-négy játékos is odaszalad, gesztikulál vagy hangosan reklamál, az már szabályszegésnek minősül, és sárga lap felmutatása mellett az esetet a játékvezető még jelenteni is köteles a mérkőzés után.
A szabály betartatása sípjellel, vizuális jelzéssel, valamint szankciókkal történhet.
A protokoll amatőr versenyeken való gyakorlati alkalmazásában kulcsszerepet kap az úgynevezett „csak a csapatkapitány zóna” védelme. Amikor vitás helyzet, vagy játékmegszakítás adódik, a játékvezető sípszóval és karjainak a feje fölött történő keresztbe tett jelzésével jelzi: innentől kizárólag a csapatkapitány léphet vele párbeszédbe. Ezzel a mozdulattal automatikusan egy 4 méteres, úgynevezett védett zóna alakul ki a játékvezető körül, amelybe minden más játékos belépése jogosulatlannak minősül.
- A zóna célja nem a vélemények elfojtása, hanem a kommunikáció kulturált és átlátható mederbe terelése egyetlen, hivatalos kapcsolattartón keresztül.” – tette hozzá az elnök.
Az IFAB 2025-ös ajánlása szerint: „Minden incidenst, amely során egy csapatból egynél több játékos lép be jogosulatlanul ebbe a zónába, a játékvezetőnek még a jelentésében is külön rögzítenie kell.”
A versenyszervezők az MLSZ útmutatásai alapján egységes és visszatartó erejű szankciók bevezetésére kaptak javaslatot – például súlyozott figyelmeztetés, visszaesés esetén akár fegyelmi eljárás. A szabályozás fokozatos bevezetése érdekében a bajnokság első hónapjaiban türelmi időszak lesz érvényben, amelyben az eseteket főként rögzítik és értékelik. E tapasztalatok alapján fog kialakulni a végleges fegyelmi rendszer.
- Ez nem tiltás, hanem szemléletváltás. Szeretnénk visszaállítani a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet kultúráját a pályán. Ha a kapitány vagy bármely más játékos megsérti ezt az elvet, figyelmeztetésben kell részesülnie. – emelte ki Hanacsek Attila.
Miért is van erre szükség? A magyar amatőr játékvezetést régóta sújtja a verbális és fizikai atrocitások problémája. Bár a tisztelet és a sportszerűség a labdarúgás alapértékei, a gyakorlatban a játékvezetők és a mérkőzés hivatalos személyei sokszor szembesülnek verbális vagy fizikai agresszióval, amikor döntést hoznak. Szélsőséges esetekben a játékosok a játékvezetőre rontanak, körbeveszik őt, vagy tömegjelenetet idéznek elő – ez nemcsak a játékvezető iránti tisztelet hiányát tükrözi, hanem ártalmas a labdarúgás arculatára nézve, félelmet kelthet és kiábrándító lehet mind a játékosok, mind a nézők számára.
Az MLSZ statisztikái szerint a kezdő játékvezetők közel ötven százaléka már az első három-négy évben felhagy a tevékenységgel. Ez riasztó adat, amely hosszú távon veszélyezteti az utánpótlást és a bajnokságok lebonyolítását is.
Ezzel az intézkedéssel valós védelmet adhatnak a fiatal, pályakezdő játékvezetőknek, miközben a meccsek hangulatát és sportélményét is javítja.
Mit várnak a játékvezetők ettől az intézkedéstől? Kevesebb reklamációt és nyomásgyakorlást a mérkőzéseken, a játék élvezhetőségének javulását, a játékvezetők, különösen a fiatalok védelmének erősödését, a „fair play” eszméjének gyakorlati megerősítését, ezen felül pedig felelősebb, közvetítő szerepet betöltő csapatkapitányokat.