Új szabály a vármegyei bajnokságokban

A szabály célja kettős: egyrészt a játékvezetők védelme, különösen a fiatal, pályakezdő sípmestereké, másrészt pedig a sportszerűség és a tisztelet kultúrájának erősítése a magyar amatőr labdarúgásban.

- Ez a lépés nemcsak egy technikai szabálymódosítás, hanem fontos üzenet is közvetít, mivel a magyar labdarúgásban a tisztelet, a sportszerűség és a játékvezetői hivatás megbecsülése kiemelt érték. Bízunk benne, hogy ez a protokoll előrelépést jelent a mérkőzések légkörének javításában és a játékvezetői utánpótlás megtartásában is. – hangsúlyozta Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának elnöke.

Nézzük mi is a „csak a csapatkapitány” szabály lényege?

Az IFAB (Nemzetközi Labdarúgó-szabályalkotó Testület) 2025-ben kiadott iránymutatása lehetővé teszi, hogy vitás helyzetekben kizárólag a csapatkapitány léphessen párbeszédbe a játékvezetővel – kulturált, tiszteletteljes módon. Minden más játékos, aki reklamál, vagy kérdőre vonja a játékvezetőt, jogosulatlan kommunikálónak minősül. Ez a protokoll nem tiltja a kommunikációt, hanem szabályozza azt – ki, mikor és milyen módon kommunikálhat a mérkőzésvezetővel.

Az UEFA a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon alkalmazta először ezt a modellt, és rendkívül kedvező tapasztalatok alapján azóta minden UEFA-sorozatra kiterjesztette. Most Magyarország is követi a példát, így a rendszer az összes vármegyei bajnokságban bevezetésre kerül.

Hogyan működik a gyakorlatban, egy elképzelt szituáció által?

Az egyik támadó elesik a 16-oson belül, de a játékvezető nem ítél büntetőt. A játék folytatódik, ám a döntéssel több játékos is elégedetlen. A szabály értelmében csak a csapatkapitány mehet oda a játékvezetőhöz, és megkérdezheti. – „Spori, látta a kontaktust, ez nem volt tizenegyes?”. Amennyiben rajta kívül még három-négy játékos is odaszalad, gesztikulál vagy hangosan reklamál, az már szabályszegésnek minősül, és sárga lap felmutatása mellett az esetet a játékvezető még jelenteni is köteles a mérkőzés után.

Akadtak korábban problémák a vármegyei meccseken

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

A szabály betartatása sípjellel, vizuális jelzéssel, valamint szankciókkal történhet.