Turbucz Ivola két érmet szerzett az Európa-bajnokságon

− Tehát akadt még volt egy kis plusz izgalom. Kiderült, rossz volt a chip, ami mérte az időmet. Másnap a lányok selejtezőjét rendezték, szegények a nap során végig zuhogó esőben versenyeztek. A futópálya teljesen felázott, tiszta sár volt minden. Harmadik nap volt a férfiak döntője. A vívásom egy fokkal jobb volt, mint a selejtezőben, de ismét nem sikerült jól. A francia versenyző sajnos a kedvenc pengém helyett egy nekem nem megfelelőt adott vissza, a másik eszközömnél pedig a zsűri pengehibára hivatkozott, kaptam is egy sárga lapot. A vívás végén olyan mérges voltam, hogy a medencében újabb egyéni csúcsot úsztam. A végén, a kombinált számban én értem el a harmadik legjobb időt. Tudok ennél jobban is lőni, de most nem sikerült. Ezek a számok így együtt a negyedik helyre voltak elégségesek. A klubtársamnak, Bognár Leventének sem ez volt a legjobban sikerült versenye. Ő is küzdött, első éves U19-es, most ért ebbe a korosztályba és második legjobb magyarként végzett a 22. helyen, csapatban csapat pedig ötödik pozícióban zártunk. Nem tudom, talán lehetett volna jobb, a lelkiismeretem tiszta, ami azon a versenyen tőlem telt, azt megtettem.

Azt mondja, akkor és ott ennyire futotta, szerinte lesz ez még jobb és valószínűleg rosszabb is.

− Egy Európai-bajnokságon szerzett negyedik hely nem tölt el elégedettséggel, de azt hiszem, szégyenkeznem sem kell miatta. A viadalon húsz országból 70 férfi és 47 női versenyző állt rajthoz. A férfi döntő után következett másnap a női finálé, majd újabb egy nap múlva a mix váltó. Klubtársammal, Turbucz Ivolával indultunk. Vele nagyon szeretek váltózni, mert már jól ismerjük egymást, tudom, miben számíthatok rá leginkább, valamint azt is, én miben tudom támogatni őt. Tisztában vagyok azzal, hogy mindketten mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Vele tavaly már nyertünk Törökországban Eb-t, majd Portugáliában, a vb-n harmadik helyen zártunk. Ezt most megismételtük, itt is bronzérmet szereztünk, de nagyon kevésen, csak egy ponton múlt az ezüst. Három hét múlva indulunk az U19 világbajnokságra, ami szintén Litvániában, Druskininkai városkában lesz. Addig pihenek egy kicsit, készülök, természetesen várom az újabb megmérettetést.