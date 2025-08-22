Hosszú és küzdelmekkel teli időszak után tért vissza Szolnoki Roland

– Hosszú volt az út, amit megtettem, sok időt kellett kihagynom, de hál' Istennek végre visszatérhettem a pályára, előbb az NB III-mas, majd az NB I-es csapatban is szerepet kaptam. Hat hónap és egy naposan már mérkőzést tudtam játszani az élvonalban, ez szerintem egy nagyon komoly dolog azután, hogy még februárban sérültem meg a Videoton elleni összecsapáson. Kemény meló volt, mindenféle szünet nélkül, hiszen egész nyáron azon dolgoztunk, hogy minél hamarabb a legjobb állapotomba kerüljek. Az első időszak egy kicsit monoton, aztán jött a konditermes edzés és a biciklis programok, ezt követően lehetett terhelni jobban – fogalmazott lapunknak Szolnoki Roland a sérülésével kapcsolatban. A rutinos futballista hozzátette, ilyenkor a sérült játékos dolgozza a legtöbbet, hogy napról napra, hétről hétre növelni tudja a terhelést az edzéseken.

Szolnoki Roland visszatért a pályára hat hónapos kihagyás után

Fotó: puskasakademia.hu

Szolnoki Roland hálás azoknak, akik segítették a visszatérésben

Szolnoki Roland folyamatosan nagyszerű szakemberekkel dolgozott együtt és hálás is nekik azért, hogy sikerült ilyen gyorsan visszatérnie. A munkában rendkívüli szerepe volt dr. Abrakovits Gézának, a Puskás Akadémia csapatorvosának is, aki folyamatosan figyelte a futballista állapotát.

– Mindig az alapján dolgoztam, hogy a doktor úr mit engedett, úgy terheltük a lábamat. Az ember azt gondolja, hogy mindig egyre könnyebb lesz, de nem, pont az ellenkezője igaz. Minden nap egyre nehezebb volt, persze, amikor már a pályán vagy, akkor azt érzed, hogy egyre közelebb vagy a csapathoz. Örülök neki, hogy így hat hónap után ismét tétmérkőzésen játszhattam, nagyon vártam ezt a pillanatot, hiszen ezért dolgoztam kőkeményen. Rettentő boldog vagyok emiatt, a győzelem pedig mindennél fontosabb volt a Ferencváros ellen – summázta visszatérését Szolnoki.

A rutinos labdarúgóra mindig is jellemző volt a harciasság, a motiváltság, a pályán az első perctől az utolsóig küzdött. Ezt mutatja a mostani visszatérése is.

– Aki ismer az tudja, hogy talán én rendelkezem a legnagyobb motivációval, de ezt többen mondják nekem is. Hihetetlen győzni akarás van bennem a mindennapokban is. Ha ebben a sportban ez megvan, hogy te minden nap fejlődni akarsz, még ebben a korban is, akkor nincs gond. Ráadásul én nem is először álltam fel egy ilyen sérülésből, hiszen pár évvel ezelőtt a másik lábammal megjártam ugyanezt. Ez is egy példa arra, hogy nincs lehetetlen, csak kemény munka, és mindent fel kell áldozni annak érdekében, hogy vissza tudjál térni. Ha fáj, akkor fáj, de bele kell állnod. Hálás vagyok Abrakovits doktor úrnak, Sörös Katának és Purger Szilárdnak, valamint mindenkinek, ahogy valaki segített abban, hogy visszatérhessek. A Mester – Hornyák Zsolt, a szerk. – is folyamatosan kapcsolatban volt velem a sérülésem eleje óta, kint volt nálam személyesen is, folyamatosan érdeklődött. Ezek olyan pozitív dolgok, amik az embert csak előre viszik – vallott a visszatéréssel kapcsolatos motivációiról Szolnoki Roland.