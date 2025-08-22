1 órája
Hosszú és küzdelmekkel teli időszak után tért vissza Szolnoki Roland
Az élet sosem egyszerű. Szolnoki Roland pár évvel ezelőtt súlyos sérülésen esett át, idén februárban pedig ismét átélte azokat a szörnyűségeket, amit akkor kellett neki. A kemény munka meghozta a gyümölcsét, a Ferencváros ellen visszatérhetett a pályára az NB I-ben. Vele beszélgettünk.
Továbbra is segíti a fiatalokat a rutinos védő, Szolnoki Roland
Fotó: Kricskovics Antal
– Hosszú volt az út, amit megtettem, sok időt kellett kihagynom, de hál' Istennek végre visszatérhettem a pályára, előbb az NB III-mas, majd az NB I-es csapatban is szerepet kaptam. Hat hónap és egy naposan már mérkőzést tudtam játszani az élvonalban, ez szerintem egy nagyon komoly dolog azután, hogy még februárban sérültem meg a Videoton elleni összecsapáson. Kemény meló volt, mindenféle szünet nélkül, hiszen egész nyáron azon dolgoztunk, hogy minél hamarabb a legjobb állapotomba kerüljek. Az első időszak egy kicsit monoton, aztán jött a konditermes edzés és a biciklis programok, ezt követően lehetett terhelni jobban – fogalmazott lapunknak Szolnoki Roland a sérülésével kapcsolatban. A rutinos futballista hozzátette, ilyenkor a sérült játékos dolgozza a legtöbbet, hogy napról napra, hétről hétre növelni tudja a terhelést az edzéseken.
Szolnoki Roland hálás azoknak, akik segítették a visszatérésben
Szolnoki Roland folyamatosan nagyszerű szakemberekkel dolgozott együtt és hálás is nekik azért, hogy sikerült ilyen gyorsan visszatérnie. A munkában rendkívüli szerepe volt dr. Abrakovits Gézának, a Puskás Akadémia csapatorvosának is, aki folyamatosan figyelte a futballista állapotát.
– Mindig az alapján dolgoztam, hogy a doktor úr mit engedett, úgy terheltük a lábamat. Az ember azt gondolja, hogy mindig egyre könnyebb lesz, de nem, pont az ellenkezője igaz. Minden nap egyre nehezebb volt, persze, amikor már a pályán vagy, akkor azt érzed, hogy egyre közelebb vagy a csapathoz. Örülök neki, hogy így hat hónap után ismét tétmérkőzésen játszhattam, nagyon vártam ezt a pillanatot, hiszen ezért dolgoztam kőkeményen. Rettentő boldog vagyok emiatt, a győzelem pedig mindennél fontosabb volt a Ferencváros ellen – summázta visszatérését Szolnoki.
A rutinos labdarúgóra mindig is jellemző volt a harciasság, a motiváltság, a pályán az első perctől az utolsóig küzdött. Ezt mutatja a mostani visszatérése is.
– Aki ismer az tudja, hogy talán én rendelkezem a legnagyobb motivációval, de ezt többen mondják nekem is. Hihetetlen győzni akarás van bennem a mindennapokban is. Ha ebben a sportban ez megvan, hogy te minden nap fejlődni akarsz, még ebben a korban is, akkor nincs gond. Ráadásul én nem is először álltam fel egy ilyen sérülésből, hiszen pár évvel ezelőtt a másik lábammal megjártam ugyanezt. Ez is egy példa arra, hogy nincs lehetetlen, csak kemény munka, és mindent fel kell áldozni annak érdekében, hogy vissza tudjál térni. Ha fáj, akkor fáj, de bele kell állnod. Hálás vagyok Abrakovits doktor úrnak, Sörös Katának és Purger Szilárdnak, valamint mindenkinek, ahogy valaki segített abban, hogy visszatérhessek. A Mester – Hornyák Zsolt, a szerk. – is folyamatosan kapcsolatban volt velem a sérülésem eleje óta, kint volt nálam személyesen is, folyamatosan érdeklődött. Ezek olyan pozitív dolgok, amik az embert csak előre viszik – vallott a visszatéréssel kapcsolatos motivációiról Szolnoki Roland.
Az elmúlt idényben a Puskás Akadémia rendkívüli idényt futott, nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy bajnoki címet szerezzen. Szolnoki Roland a második félévben nem segíthette a sérülése miatt a csapatát, ami nem volt egyszerű neki.
– Sokáig otthon történt a rehabilitáció, az első fázisban, friss műtéttel nem mehettem nagyon sehova, otthon csináltam a gyógytornát. Ezután fokozatosan lehetett ide-oda menni, és amikor doktor úr engedélyt adott, akkor ott voltam a hazai, akár az idegenbeli mérkőzéseken. A sérült játékosnak ilyenkor a legjobban az öltözői légkör hiányzik. Egyik napról a másikra kicsit megszűnik az egész. Ez valamikor jó, de aztán 8-10 nap után hiányzik a hangulat, az ott lévő zrikálás, beszélgetések. Tíz éves korom óta ebben nőttem fel, szóval tényleg más ez ilyenkor. Nálunk nagyon jó amúgy is az öltözői hangulat a Puskásnál, szóval ez nagyon hiányzott, vártam, hogy minél gyorsabban a csapat közelébe kerüljek. Igaz, hogy játszani nem tudtam, de ott voltam, beszélgettünk, akár egy-egy szituációról, meccsekről, és próbáltam pozitív lenni mindenkihez. Nehéz, amikor nem tudsz segíteni és a lelátón vagy, de ezért is volt bennem motiváció, hogy mihamarabb ott lehessek én is, és bízom benne, hogy a következő évekre nem lesz semmiféle problémám – vélekedett a futballista.
A Ferencváros elleni 2-1-es győzelem előtt Kisvárdán 2-1-re kikapott a Puskás Akadémia. Szolnoki úgy véli, mindig jókor jönnek a pofonok, amik segítenek ahhoz, hogy a bajnokságot, ami egy hosszú maraton jól teljesítsenek.
– A szezon elejét jól kezdtük, Kisvárdán nem azt az arcunkat mutattuk az első félidőben, ami a valódi, nem játszottunk jól. Két olyan szituációból kaptuk a gólokat, amire felkészített minket a stáb, szóval ebből nagy tanulság volt, hogy még jobban oda kell figyelnünk. Ez a pofon arra volt jó, hogy az utána lévő két nap átbeszéltük a hibákat, megnéztük a problémákat, mi volt a jó és a rossz, majd levontuk a tanulságokat. Persze, egy éles váltás volt ez a hétvégi siker, de megmutattuk a másik arcunkat, amiben valóban jók vagyunk, hogy tudunk küzdeni és harcolni egymásért. Hál' Istennek ez most egy győzelem volt a Fradi ellen, ráadásul idegenben, és az mindig nagy dolog, ha a Groupama Arénából elhozod a három pontot – értékelte a zöld-fehérek elleni sikert a védő.
A nyáron több új magyar futballista is érkezett Felcsútra. Ezzel kapcsolatban Szolnoki elmondta, az öltöző gyorsan befogadta a játékosokat, nem volt gond a beilleszkedéssel. Kiemelte, szerinte a pályán is látszik az, hogy jól érzik magukat az újak a Puskás Akadémiánál, mind az öltözőben, mind a pályán.
– Mindenki próbál teljesíteni, hiszen nagy a keret, a konkurencia sem kicsi, így egy kicsit sem szabad kihagynia senkinek, mert a következő hétvégén a kispadon találja magát. Ez mindenkinek a javára lesz, hogy ekkora a választási lehetőség. Örültünk a Fradi elleni győzelemnek is, de el is kell felejtenünk ezt, hiszen hosszú távon kell jól teljesítenünk, abból tudunk megélni. A legfontosabb, hogy hasonló hozzáállás kell minden egyes mérkőzésen, mint a zöld-fehérek ellen, a teljes koncentráció segítségével igazán sikeresek lehetünk. Az élet bebizonyította azt, hogy egy héttel előtte nem úgy játszottunk, és a koncentráció sem volt jó, a Kisvárda megvert minket, így ezen javítanunk kell. Egy abszolút jó Debrecen látogat pénteken hozzánk, jól kezdték a bajnokságot, s bár az előző fordulóban nem tudtak nyerni, de biztos a három pontért jönnek. Nekünk sincs más célunk mint, hogy itthon tartsuk a három pontot, és folytassuk ezt a sorozatot, amiből majd hosszú távon akár jó önbizalmat is kaphatunk – zárta gondolatait a Debreceni VSC elleni összecsapásra rákanyarodva Szolnoki Roland.