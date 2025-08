Szoboszlai sorra kapja a gratulációkat

Ahogy arról beszámoltunk Szoboszlai Dominik vasárnap az instagram oldalán jelentette be, hogy megszületett kislánya. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának posztjában kijelentette, hogy gyermeke születése a világot jelenti számára.

Szoboszlai Dominiknak rengetegen gratuláltak

A válogatottból több csapattársa is gratulált az ifjú apukának, többek között Bolla Bendegúz, Szappanos Péter, Csoboth Kevin és Dárdai Márton is gratulált. A korábbi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs és a szövetségi kapitány, Marco Rossi is reagált az örömhírre. Szoboszlai Dominik instagram posztja alatt a Liverpool FC jelenlegi és korábbi labdarúgói, Ryan Gravenberch, Alisson Becker felesége üzent családja nevében, a Real Madridba szerződő Trent Alexander-Arnold is kommentelt. Korábbi lipcsei csapattársai közül is érkeztek gratulációk, Benjamin Henrich az elsők között üzent, de a korábban a Bundesligában megforduló csatár, Múnisz Dabúr is írt a labdarúgónak és családjának.

Nem csak a sportvilág szereplői jelentek meg a poszt alatt, a magyar könnyűzeneipar krémje, Manuel, KKevin, és T. Danny, is írt Szoboszlaiéknak. A celebvilág több meghatározó tagja, a sztárséf, Krausz Gábor, a Youtuber, Nessaj, a képzőművész, Törőcsik Dániel, a fitneszedző, Rubint Réka is kommentelt. Rajtuk kívül még sokan mások üzentek Szoboszlai Dominik instagramjára.