Szoboszlai Dominik Sallai Roland sorsára juthat

A Liverpool a Premier League második fordulójának zárómeccsén a Newcastle United otthonába látogat. A vörösök szurkolói napok óta tűkön űlnek, hogy megtudják, ki fogja pótolni jobbhátvédjüket, Jeremy Frimpongot. Elsőre talán meglepő lehet, de Szoboszlai Dominik is esélyes a posztra.

Szoboszlai Dominik meglepő helyen tűnhet fel

Forrás: Magyar Nemzet

Sallai Rolanddal már megtörtént az, ami most Szoboszlai Dominikra is várhat

Az elmúlt időszakban nem válogatottunk csapatkapitánya az egyetlen, aki a jobbhátvéd pozícióba kényszerülhet, hiszen a török Galatasaray-nál Sallai Roland ezen a poszton nyújt remek teljesítményt. Korábban a szélsőnél is elképzelhetetlennek tűnt, hogy a hátsó alakzatot erősítse, de megállja a helyét új szerepkörében. Szoboszlai Dominik számára sem lenne teljesen idegen a pálya ezen része, hiszen a nyári felkészülés alatt Arne Slot már kipróbálta itt a magyar középpályást. A holland vezetőedző csütörtökön már beszélt arról, hogy Szoboszlai egy sorral hátrébb kerülhet, azonban nem szeretné a magyar klasszist kivenni a középpályáról, hiszen ott a csapat motorjának számít.

Jelenleg nagy problémát okoz a jobbhátvéd kérdés Liverpoolban, hiszen Jeremy Frimpong megsérült, helyettese, Conor Bradley pedig nemrég tért vissza, szintén egy sérülésből. Már a csapattal edz, viszont kérdéses, hogy játékra alkalmas állapotban van-e már.