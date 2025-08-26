augusztus 26., kedd

Labdarúgás

25 perce

Hihetetlen volt Szoboszlai Dominik, az egész Premier League róla áradozik – videóval

Elképesztő mérkőzésen a Liverpool 3-2-re legyőzte a Newcaste Unitedet a Premier League második fordulójában. Szoboszlai Dominik volt a mezőny egyik legjobbja, csapata neki köszönheti a három pontot.

Feol.hu

Drámai mérkőzést rendeztek hétfőn este a Premier Leagueben. A Liverpool–Newcastle United meccsen még az első félidőben megszerezték a vezetést a vörösök, majd a játékrész végén emberelőnybe kerültek, miután Anthony Gordont a brutális belépőjéért kiállította a játékvezető. A második etap első percében Hugo Ekitiké duplázta meg csapata előnyét, ekkor úgy tűnt eldőlt a három pont sorsa, azonban ehhez a Szarkáknak is volt egy-két szava. Bruno Guimaraes az 57. percben szépített, aminek hatására valósággal felrobbant a St James' Park. A hátralévő időben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, viszont kisebb meglepetésre voltak olyan időszakok, amikor a Newcastle Liverpool felé kerekedett. Szoboszlai Dominikék számára a 88. percben jött a hidegzuhany, ugyanis ekkor William Osula vette be Alisson Becker hálóját, 2-2.

Szoboszlai Dominik ismét remekelt
Szoboszlai Dominik ismét remekelt
Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként varázsolt

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szokatlan poszton tűnt fel. Már a mérkőzés előtt pletykáltak arról, hogy Arne Slot jobbhátvédként számít a középpályásra, azonban egészen a kezdésig úgy tűnt, hogy ez nem lesz más, csak pletyka, eddig úgy tűnt, hogy Curtis Jones lesz a jobb oldalra átirányítva, azonban a meccs elei kiírás mégis a magyar játékost tűntette fel ezen a poszton. Az utóbbi hetekben nem az első alkalom, hogy új pozícióban tetszeleg a játékos, hiszen Szoboszlai Dominik kislánya megszületése óta az apuka szerepet is betölti. A jobbhátvéd pozíció sem teljesen ismeretlen számára, hiszen a Stoke City elleni felkészülési mérkőzésen már játszott ott. A szarkák próbáltak az ő oldalán építkezni, hiszen úgy tűnhetett ez lesz a védelem leggyengébb pontja, azonban nehezen birkóztak meg a magyar fallal. Nem csak a védekezésben vett részt, hanem aktív volt az ellenfél térfelén is, több kulcspasszt is kiosztott, sőt sokszor amikor Liverpoolnál volt a labda, a középpályára is visszatagozódott. 

A 11 perces hosszabbítás a vörösöknek kedvezett, akik mindent megtettek, hogy ismét hozzájuk kerüljön az előny, ami a 90+10. percben össze is jött. Nem sokkal korábban állt be a mindössze 16 esztendős Rio Ngumoha, aki egy jobbról érkező beadásra a hosszú oldalon érkezett, a labda Szoboszlai Dominik zseniális észrevételének köszönhetően eljutott a fiatal játékoshoz, aki nem hibázott és hatalmas gólt lőtt. Mohamed Szalah gurította be a labdát, amelyet úgy tűnt Szoboszlai lőhet kapura, ő azonban átlépte azt, ami így eljutott Ngumohához, 2-3.

A Liverpool szurkolók szavazatai alapján a magyar válogatott középpályás volt a mérkőzés legjobbja. 

 

