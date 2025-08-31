Klasszis teljesítmény
1 órája
Szoboszlai Dominik óriási bombagóllal döntött az Arsenal ellen – videóval
A Liverpool szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte az Arsenalt. A rangadó mindent eldöntő gólját az ismét jobb oldali hátvédként szereplő Szoboszlai Dominik szerezte.
A Liverpool–Arsenal összecsapás sokáig úgy tűnt nem dől el, aztán a 83. percben érkezett Szoboszlai Dominik, aki egy szép góllal megszerezte a három pontot a Liverpoolnak.
Szoboszlai Dominik szállította a győzelmet
Szoboszlai Dominik először volt eredményes a Premier League 2025-2026-os idényében. A mérkőzést egyébként a magyar sztár felesége, Buzsik Borka és kislánya is megtekintette.
