Szoboszlai Dominik óriási bombagóllal döntött az Arsenal ellen – videóval

A Liverpool–Arsenal összecsapás sokáig úgy tűnt nem dől el, aztán a 83. percben érkezett Szoboszlai Dominik, aki egy szép góllal megszerezte a három pontot a Liverpoolnak.

Szoboszlai Dominik góljával nyert rangadót a Liverpool (a kép illusztráció)

Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik szállította a győzelmet

Szoboszlai Dominik először volt eredményes a Premier League 2025-2026-os idényében. A mérkőzést egyébként a magyar sztár felesége, Buzsik Borka és kislánya is megtekintette.