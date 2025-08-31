augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Klasszis teljesítmény

3 órája

Szoboszlai Dominik óriási bombagóllal döntött az Arsenal ellen – videóval

Címkék#Premier League#Szoboszlai Dominik#Liverpool#gól

A Liverpool szoros mérkőzésen 1-0-ra legyőzte az Arsenalt. A rangadó mindent eldöntő gólját az ismét jobb oldali hátvédként szereplő Szoboszlai Dominik szerezte.

Feol.hu

A Liverpool–Arsenal összecsapás sokáig úgy tűnt nem dől el, aztán a 83. percben érkezett Szoboszlai Dominik, aki egy szép góllal megszerezte a három pontot a Liverpoolnak.

Szoboszlai Dominik góljával nyert rangadót a Liverpool
Szoboszlai Dominik góljával nyert rangadót a Liverpool (a kép illusztráció)
Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik szállította a győzelmet

Szoboszlai Dominik először volt eredményes a Premier League 2025-2026-os idényében. A mérkőzést egyébként a magyar sztár felesége, Buzsik Borka és kislánya is megtekintette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu