Szoboszlai Dominik kislánya születése után nyilatkozott: mindennél többet ér ez a pillanat

Ahogyan arról napközben beszámoltunk, megérkezett a várva várt bejelentés: megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya. Azt még nem tudni, hogyan hívhatják a csöppséget, az azonban biztos, hogy már most óriási szeretet veszi körül. A Liverpool világsztár futballistája most meg is szólalt, és részleteket árult el az újdonsült életéről.

Szoboszlai Dominik apuka lett, megszületett a kislánya

Fotó: Ali Tweedale

Szoboszlai Dominik most már nem csak magáért küzd a pályán

Szoboszlai Dominik kislánya egy új fejezetet nyitott a sztárfutballista életében, akinek így már családapaként is meg kell állnia a helyét a pályán kívül.

„Életem legkülönlegesebb pillanata volt, amikor először a karomban tarthattam a kislányunkat, egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermekem születéséhez. Az a pillanat örökre velem marad, és az is biztos, hogy mostantól sok minden megváltozik az életünkben:

apának lenni egyfelől hatalmas felelősség, másfelől az egyik legszebb ajándék

– nyilatkozta a story.hu-nak Szoboszlai Dominik.

A magazinnak adott exkluzív interjúban a Liverpool sztárfutballistája nem tagadta, még bele kell szoknia az új szerepébe, vélhetően lesznek nehezebb éjszakáik, de biztos benne, hogy az apaság minden percét élvezni fogja.

A feleségem végig hősiesen helyt állt, minden elismerésem az övé. Most már nemcsak magamért, hanem értük is küzdök a pályán

– fogalmazott a sztárfutballista.