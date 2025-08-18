Fejér vármegye fiai, Liverpooltól Isztambulig

Rengeteg Fejér vármegye labdarúgásához kötődő játékos szerepel Európa szerte. Többek között a Premier League is elkezdődött a hétvégén, így lassan már az összes profi futballbajnokság elkezdődött a kontinensen. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is meghatározó szerepet töltött be a hétvégén, de Csongvai Áron, Bolla Bendegúz, Csoboth Kevin, Schön Szabolcs, Tóth Balázs és Loic Nego teljesítményét is érdemes kiemelni.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland remekelt, míg Csongvai Áronék gépezete akadozott

Fotó: Szabó Róbert

Szoboszlai Dominikék győzelemmel kezdtek

A Premier League első fordulójában a három magyart is foglalkoztató Liverpool a Bourmouth-t fogadta az Anfielden. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a kezdőtizenegyben kapott szerepet és végigjátszotta a 4-2-re megnyert találkozót, amelyen bár nem ő nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, viszont fontos szerepet vállalt csapata támadásépítésében és letámadásában. Ezt a statisztikák is alátámasztják, összesen 66 pontos passzt adott a mérkőzésen, amiből 34-et az ellenfél térfelén osztott ki. A Liverpoolban mellette, csak Virgil van Dijk adott legalább 60 pontos passzt. Emellett remekül játszotta be a pálya jobb oldalát, stabilitást adva a csapatnak, hiszen a pálya ezen szélén Mohamed Szaláh és Jeremy Frimpong játszott még, akik inkább a támadásokban vették ki arészüket, így szükség volt valakire, aki lefedi a megüresedő területeket. Szoboszlai Dominik mellett csak Florian Wirtz és Cody Gakpo futott legalább 10 kilómétert, de ebben is a magyar játékos volt a legjobb.

Sallai Roland volt a Galatasaray egyik legjobbja

A török bajnokságban (Süper Lig) a hétvégén már a második fordulót rendezték, amelyben a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott hazai pályán, jelenleg a kevesebb lőtt gólja miatt a tabella második helyét foglalja el az isztambuli alakulat. A Puskás Akadémia korábbi játékosa végigjátszotta a találkozót, a Sofascore értékelései alapján, pedig mindkét csapatot figyelembe véve a harmadik legjobb játékos volt. Jobbhátvéd pozícióban számított rá Okan Buruk vezetőedző, viszont felfutó szerepkört töltött be, így többnyire az ellenfél térfelén tartózkodott. 64-szer jutatta el társaihoz a labdát, ami annak tükrében még jobb mutató, hogy mindezt 96 százalékos pontossággal tette, mindössze háromszor rontott passzt. Emellett a védekező feladatait is tisztességesen ellátta, hiszen két tisztázása mellett négyszer szerelte le az ellenfelet.