Légiósok

51 perce

Fejér vármegye fiai, Liverpooltól Isztambulig

Lassan az összes európai labdarúgó-bajnokság elkezdődött, így a Fejér vármegyéhez kötődő légiósok is egyre több figyelmt kapnak. Ebben a cikkben összegyűjtöttük ezeknek a labdarúgóknak az elmúlt hétvégén nyújtott teljesítményét, szó lesz többek között a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominikról, A Galatasaray kiválóságáról, Sallai Rolandról, és a Franciaországban szereplő Loic Nego is.

Kelemen Kornél

Rengeteg Fejér vármegye labdarúgásához kötődő játékos szerepel Európa szerte. Többek között a Premier League is elkezdődött a hétvégén, így lassan már az összes profi futballbajnokság elkezdődött a kontinensen. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is meghatározó szerepet töltött be a hétvégén, de Csongvai Áron, Bolla Bendegúz, Csoboth Kevin, Schön Szabolcs, Tóth Balázs és Loic Nego teljesítményét is érdemes kiemelni.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland remekelt, míg Csongvai Áronék gépezete akadozott
Fotó: Szabó Róbert

Szoboszlai Dominikék győzelemmel kezdtek

A Premier League első fordulójában a három magyart is foglalkoztató Liverpool a Bourmouth-t fogadta az Anfielden. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a kezdőtizenegyben kapott szerepet és végigjátszotta a 4-2-re megnyert találkozót, amelyen bár nem ő nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, viszont fontos szerepet vállalt csapata támadásépítésében és letámadásában. Ezt a statisztikák is alátámasztják, összesen 66 pontos passzt adott a mérkőzésen, amiből 34-et az ellenfél térfelén osztott ki. A Liverpoolban mellette, csak Virgil van Dijk adott legalább 60 pontos passzt. Emellett remekül játszotta be a pálya jobb oldalát, stabilitást adva a csapatnak, hiszen a pálya ezen szélén Mohamed Szaláh és Jeremy Frimpong játszott még, akik inkább a támadásokban vették ki arészüket, így szükség volt valakire, aki lefedi a megüresedő területeket. Szoboszlai Dominik mellett csak Florian Wirtz és Cody Gakpo futott legalább 10 kilómétert, de ebben is a magyar játékos volt a legjobb. 

Sallai Roland volt a Galatasaray egyik legjobbja

A török bajnokságban (Süper Lig) a hétvégén már a második fordulót rendezték, amelyben a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott hazai pályán, jelenleg a kevesebb lőtt gólja miatt a tabella második helyét foglalja el az isztambuli alakulat. A Puskás Akadémia korábbi játékosa végigjátszotta a találkozót, a Sofascore értékelései alapján, pedig mindkét csapatot figyelembe véve a harmadik legjobb játékos volt. Jobbhátvéd pozícióban számított rá Okan Buruk vezetőedző, viszont felfutó szerepkört töltött be, így többnyire az ellenfél térfelén tartózkodott. 64-szer jutatta el társaihoz a labdát, ami annak tükrében még jobb mutató, hogy mindezt 96 százalékos pontossággal tette, mindössze háromszor rontott passzt. Emellett a védekező feladatait is tisztességesen ellátta, hiszen két tisztázása mellett négyszer szerelte le az ellenfelet. 

Csongvai Áronnak rosszul alakult az előző hét

A Videoton korábbi csapatkapitánya számára nem alakult jól az előző hét, hiszen az ETO FC Győr elleni Konferencialiga-selejtező kiesést követően a hétvégi Göteborg elleni bajnoki mérkőzést is elveszítette az AIK Stockholm. A svéd bajnokság más rendszerben működik, naptári év szerint zajlik a bajnokság, így ott már a 20. fordulóban járnak. Az AIK egyelőre nem szerepel túl acélosan, mindössze a hatodik helyen áll, igaz csak két ponttal lemaradva a harmadik Malmö mögött. A magyar válogatott középpályásnak egyénileg sem sikerült jól az elmúlt két mérkőzés, hiszen a Győr az ő öngóljával jutott tovább. A hétvégén bár nem nyújtott rossz teljesítményt, de a 90+6. percben kiállították, így a következő fordulóban nem léphet pályára. 

Bolla Bendegúzék hétvégéje halovány volt

Az előző héten a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid Wiennek is jelenése volt a Konferencialiga-selejtezőjében, ahol a skót Dundee Unitedet ejtette ki egy drámai mérkőzésen. A székesfehérvári szültésű labdarúgónak kulcsszerepe volt csapata továbbjutásában, hiszen ő készítette elő Janis Antiste-nek a szépítőgól előtt, majd a tizenegyespárbajban Bolla lőtte tovább az osztrákokat. A hétvégén már az osztrák bajnokság harmadik fordulójában volt jelenése, ahol a zöld-fehérek az Altach-ot fogadták. Érezhető volt a játékosokon, hogy a hétközi találkozó sokat kivett belőlük, így egy nem túl izgalmas meccs végén 0-0 állt az eredményjelzőn, a Rapid így továbbra is veretlen a bajnokságban.

Az angol alsóbb osztályok magyarjai 

A Championshipben szereplő Blackburn Rovers számára nem sikerült jól a rajt, hiszen az első két fordulóban egyaránt vereséget szenvedett el. A csapat kapuját mindkétszer a korábbi Vidi kapus, Tóth Balázs védte, aki egyik meccsen sem nyújtott rossz teljesítményt. Schön Szabolcs továbbra sem lépett pályára az új idényben a Bolton Wanderers színeiben az angol harmadosztályban. Klubja nem kezdte jól a szezont, három fordulót követően mindössze 4 ponttal a 13. helyen áll. 

Nego és Csoboth sem játszott a hétvégén

Csoboth Kevin sem jutott lehetőséghez a hétvégén, azonban az St. Gallen nélküle is kiütéses, 13-0-s győzelmet aratott a Svájci Kupában. A Ligue 1-ben szereplő Le Havre is megkezdte a bajnokságot a hétvégén, viszont magyar játékosa, Loic Nego sárga lapos eltiltás miatt kihagyta a Monaco ellen 3-1-re elveszített mérkőzést. 

 

