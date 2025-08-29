augusztus 29., péntek

Labdarúgás

1 órája

Bolla Bendegúz kő-papír-ollóval küldené kispadra Szoboszlai Dominikot – videóval

A Rapid Wien óriási csatában ejtette ki az ETO FC Győrt a Konferencialiga-selejtezőjéből, aminek köszönhetően az osztrák csapat jutott be a főtáblára. A mérkőzés után a bécsiek magyar válogatott játékosa, Bolla Bendegúz értékelte a látottakat, sőt még Szoboszlai Dominik kispadra száműzése is szóba jött.

Feol.hu

A Konferencialiga-selejtező playoff körének visszavágóján a Rapid Wien 2-0-ra legyőzte az ETO FC Győrt, ezzel Bolla Bendegúzék kivívták a főtáblára jutást. A lefújást követően a magyar válogatott védője értékelte csapata továbbjutását és még új "posztriválisairól" Sallai Rolandról és Szoboszlai Dominikról is szó esett. 

Bolla Bendegúz nem engedne Szoboszlai Dominiknak
Fotó: Szabó Zsolt

Szoboszlai Dominik a kispadra szorulhat

Bolla Bendegúz jobbhátvédként, vagy jobboldali szárnyvédőként szokott játszani, amely poszt elég érdekesen alakul a magyar válogatott játékosok szempontjából, ugyanis az utóbbi időszakban Sallai Roland is ezen a poszton szerepel, sőt legutóbb a Liverpoolban Szoboszlai Dominik is itt játszott.

 

 

