NB I

1 órája

Szerencsétlen volt a Puskás Akadémia a Debrecen ellen – videóval

Címkék#Hornyák Zsolt#Puskás Akadémia#Debreceni VSC

A Puskás Akadémia 3-1-es vereséget szenvedett el a Debreceni VSC ellen hazai pályán péntek este. A találkozót követően Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője, és Sergio Navarro, a vendégek trénere értékelte a látottakat.

Feol.hu
Hornyák Zsolt szerint szerencsétlen volt a csapata a DVSC ellen

Hornyák Zsolt szerint szerencsétlen volt a csapata a DVSC ellen

Forrás: puskasakademia.hu

A teljes értékelést az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

 

