NB I 1 órája

Szerencsétlen volt a Puskás Akadémia a Debrecen ellen – videóval

A Puskás Akadémia 3-1-es vereséget szenvedett el a Debreceni VSC ellen hazai pályán péntek este. A találkozót követően Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője, és Sergio Navarro, a vendégek trénere értékelte a látottakat.

Hornyák Zsolt szerint szerencsétlen volt a csapata a DVSC ellen Forrás: puskasakademia.hu

A teljes értékelést az alábbi videóban tekinthetik meg.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!