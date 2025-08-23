NB I
Szerencsétlen volt a Puskás Akadémia a Debrecen ellen – videóval
A Puskás Akadémia 3-1-es vereséget szenvedett el a Debreceni VSC ellen hazai pályán péntek este. A találkozót követően Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője, és Sergio Navarro, a vendégek trénere értékelte a látottakat.
Hornyák Zsolt szerint szerencsétlen volt a csapata a DVSC ellen
Forrás: puskasakademia.hu
A teljes értékelést az alábbi videóban tekinthetik meg.
