Tökéletes szerelem a röplabdapályán, kaszinózás a tengerparton

Nem ritka, hogy a sportolók egymásra találnak és szerelem szövődik a kapcsolatból. Nem volt ez másképp a székesfehérvári röplabdacsapat két játékosánál, Szabó Vilmosnál és Szabó Liliannánál, akik a MÁV Előre Foxconnál találkoztak először. Mostanra boldog párkapcsolatban élnek, mindketten röplabdáznak – Vilmos tagja volt a tavalyi bajnok és kupagyőztes csapatnak, míg Lilianna idén váltott teremről strandröplabdára – és az Óbudai Egyetem gazdálkodás és menedzsment alapszakját végzik. Legújabb podcastadásunkban velük beszélgettünk szerelemről, célokról és TikTok sztárságról.

Nagy a szerelem Szabó Vilmos és Szabó Lilianna között

Fotó: Szabó Zsolt

TikTok sztárok lettek a székesfehérvári röplabdázók, a szerelem vezeti útjukat

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg amelyben a fiatalok beszélnek egy kalandos nyaralásról, az első egymásról való gondolatokról és arról is, hogy ki mit tud megfőzni a legjobban.