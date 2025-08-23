augusztus 23., szombat

Édes pár

2 órája

Tökéletes szerelem a röplabdapályán, kaszinózás a tengerparton

Szerelem fonódott a székesfehérvári röplabdapályán. Szabó Vilmos és Szabó Lilianna mindketten a MÁV Előre Foxconn röplabdázói voltak, amikor egymásra találtak és kialakult köztük a szerelem. Most velük beszélgettünk célokról, szerelemről, kaszinózásról és TikTok sztárságról.

Szabó Vilmos és Szabó Lilianna a röplabdapályán találtak egymásra

Fotó: Szabó Zsolt

Nem ritka, hogy a sportolók egymásra találnak és szerelem szövődik a kapcsolatból. Nem volt ez másképp a székesfehérvári röplabdacsapat két játékosánál, Szabó Vilmosnál és Szabó Liliannánál, akik a MÁV Előre Foxconnál találkoztak először. Mostanra boldog párkapcsolatban élnek, mindketten röplabdáznak – Vilmos tagja volt a tavalyi bajnok és kupagyőztes csapatnak, míg Lilianna idén váltott teremről strandröplabdára – és az Óbudai Egyetem gazdálkodás és menedzsment alapszakját végzik. Legújabb podcastadásunkban velük beszélgettünk szerelemről, célokról és TikTok sztárságról.

szerelem
Nagy a szerelem Szabó Vilmos és Szabó Lilianna között
Fotó: Szabó Zsolt

TikTok sztárok lettek a székesfehérvári röplabdázók, a szerelem vezeti útjukat

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg amelyben a fiatalok beszélnek egy kalandos nyaralásról, az első egymásról való gondolatokról és arról is, hogy ki mit tud megfőzni a legjobban.

 

 

