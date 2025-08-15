Száz bunyó szombaton a Hősök terén

A mottó: 100 éves születésnap, 100 meccses bunyó a Hősök terén. Száz éve, 1925. augusztus 17-én gróf Sigray Antal elnökletével a birkózók szakosztályából független szervezetté vált a Magyar Ökölvívók Szövetsége. A centenárium kapcsán benépesül a Hősök tere, apró bokszpalántáktól a mai menőkön át a közelmúlt legnagyobb sztárjai lépnek szorítóba, rendeznek a Kóczián Kupa égisze alatt összecsapásokat, valamint bonyolítanak címmérkőzést is. A 100. születésnap előestéjén, augusztus 16-án, szombaton – stílszerűen, az alkalomhoz illően - 100 pár küzd három ringben, köztük a legfiatalabbak, a távolabbi és a közeli múlt klasszisai, valamint meghívott civil vendégek, sportvezetők, sztárok és támogatók is. Többek között kesztyűt húz valamennyi amatőr és profi világbajnokunk, Kovács „Kokó” István, Erdei „Madár” Zsolt, Balzsay Károly és Kótai Mihály, továbbá Lakatos Pál, Bedák Pál és Zsolt, Alvics Gyula és Hranek Sándor, a nemzetközi szövetség, a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst és a WBO egykori félnehézsúlyú világbajnoka, Kokó és Madár egykori hamburgi klubtársa, Dariusz Michalczewski is. A tervek szerint nem lesz hiány világsztárokból, az ukrán Vladimir Klicsko, Gennagyij Golovkin, Evander Holyfield és Dmitrij Bivol is a MÖSZ vendége lesz.

A magyar boksz legnagyobb ünnepére a belépés ingyenes, a sportág legnagyobb csillagai mellett mikrofonnal a kézben olyan előadók is ringbe lépnek, mint Nyerges Attila, Wolf Kati és Curtis, a hangulatról műsorvezetőként Szujó Zoltán, dj-ként pedig Lotfi Begi gondoskodik. Szorítóba lép a fehérvári Törteli Balázs is, a 29. párban lép szorítóba, Nyikovics Gábor ellen.

-Nagy megtiszteltetés, hogy én is bunyózhatok a századik évforduló alkalmából rendezett eseményen – jegyzi meg Törteli. - Különösen azért nagy öröm, mert a hazai szövetség elnöke, Kovács Kokó miatt kezdtem el bokszolni, ő volt a példaképem, a hamburgi Universumnál tündökölt, láttam a meccseit, akkor kaptam kedvet a sportághoz, így lettem ökölvívó. A nyár elején szóltak a hazai szövetségtől, egyik munkatárs érdeklődött, lenne-e kedvem szorítóba lépni a Hősök terén. Azt válaszoltam, már nem szeretnék bokszolni, végül vállaltam. Nyikovics Gábor az egyik edzőm, vele kezdtem annak idején, apám helyett apám, vele lettem annak idején, 2016-ban magyar bajnok, régi keletű a barátságunk, 2004 októberében ő vitt le az első edzésre, később vele értem el sikereket. Ezt a meccset ajándékba szeretném adni, már 56 éves, de még mindig végtelenül sportos, meghazudtolja az életkorát. Ezt holnap látják azok, akik ellátogatnak az eseményre és megnézik a mérkőzésünket. A rengeteg munkát, szenvedést szeretném neki megköszönni ezzel a rendezvénnyel, neki már nem volt sok esélye, hogy egy ilyen volumenű rendezvényen ringbe lépjen, ezúttal megvalósul. A mérkőzéseket nem a tűző napon, hanem nagy, fedett sátrakban rendezik, mindegyik pár háromszor másfél percet bokszol.