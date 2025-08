Csapatban lett Európa-bajnok a Volán fiatalja

Jól teljesítettek a magyar fiatalok, a magyar trió nem véletlenül lépett a dobogó legfelső fokára. A Volán Fehérvár két tehetsége, Sütő Balázs és Koselák Zalán ezúttal mutatkozott be világversenyen a nemzetközi mezőnyben.

Sütő Balázs a célban az akadálypályán az Európa-bajnokságon

Forrás: UIPM

-Óvodásként egy évtizede, 5 évesen ismerkedtem meg az úszással a Köfém Uszodában – mondta Sütő Balázs. - Volános edzőktől tanultam, Beliczainé Heincz Andreától és Nagy Fruzsinától. Az első úszóedzésem 2018 szeptemberében volt a nagy uszodában – mi akkoriban így neveztük a városi létesítményt -, akkor kezdtem az első osztályt az általános iskolában, 7 évesen. Előzőleg más sporttal nem kísérleteztem. Az öttusa már egész pici koromtól velem volt, mert a bátyám, Ádám is öttusázó, ő már a junior korosztályban szerepel, ugyanis 20 esztendős. Ő volt az első példaképem, ott voltam a versenyein a szüleimmel, természetesen nagyon szurkoltam neki. Van egy nővérem is, 22 éves, ő korábban néptáncolt. Anyukám is sportolt, rövidpályás gyorskorcsolyázott, tehát elmondható, a családunk elkötelezett a sport iránt.

Balázs első edzéseit a Börgöndi úti öttusabázison Szlobodáné Nagy Zita és Nagy Csabáné irányította. Majd Kalincsák Eszter és Németh Gábor felügyelte a munkát.

-A jelenben Bencze Andrea, Katona Ferenc és Málits István dirigálja a tréningjeimet. Az öttusában azt szeretem, hogy változatos, az elmúlt években általa több, különböző sportot ismerhettem meg. Kedvenc számom nincs, mindegyiket kedvelem. Talán az úszás és a lövészet megy a legjobban. A kaunasi viadal volt az első korosztályos világversenyem. Az első viadalon 2019 áprilisában indultam,7 évesen, a Magyar Kupán váltóban versenyeztem, ez még kéttusa erőpróba volt. Az első egyéni siker 2023-ban jött, a Magyar Kupán bronzérmes lettem Vácon, 2024-ben már szinte minden versenyen dobogóra állhattam, a Háromtusa Országos Bajnokságon is bronzérmet szereztem.

Az idei szezonban négy, Magyar Kupa viadal, valamint a korosztályos országos bajnokság számított válogató versenynek.

-Mindegyik négytusa seregszemle volt, ezek közül a három legjobbat vették figyelembe. Mindegyiken a dobogón álltam, tehát kiegyensúlyozott volt a teljesítményem. Nagyon örültem, hogy bekerültem a válogatottba, de nem tudtam, mi vár majd ott rám. Titkon persze gondoltam arra, hogy jó lenne érmet nyerni az Európa-bajnokságon. Természetesen volt bennem izgalom a rajtnál, de igyekeztem koncentrálni. Litvániában a selejtezők során, mindkét csoportból 18-18 versenyző juthatott tovább a döntőbe. Azonban szabály az is, hogy egy nemzetből csak négy versenyző kerülhet a fináléba. Így azok az országok, akik 4-nél több versenyzővel érkeztek, már a selejtezőben is teljes erőbedobással versenyeztek. Mi is így voltunk, mert öt sportolót nevezett a hazai szövetség. Szerettem volna döntőzni, ez volt az elsődleges cél. Ez sikerült is, második lettem a selejtezőmben.