augusztus 19., kedd

Huba névnap

24°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motorsport

1 órája

Supersport világbajnokkal állt egy dobogón Kovács Bálint

Címkék#Kovács Bálint#Assen#IDM Superbike#Dominique Aegerter

Hatalmas sikert ért el a székesfehérvári motorversenyző az IDM Superbike asseni versenyhétvégéjén. Kovács Bálint az első futam utolsó körében egy óriási előzést bemutatva szerezte meg első dobogóját a szezonban. Szabadkártyával részt vett a hétvégén a Supersport kétszeres világbajnoka, Dominique Aegerter is.

Szabó Zsolt
Supersport világbajnokkal állt egy dobogón Kovács Bálint

Dominique Aegerterrel állt egy dobogón Assenben Kovács Bálint.

Fotó: IDM Superbike/YouTube

Már a szabadedzések során is benne volt a levegőben, hogy Kovács Bálint akár dobogón is végezhet az IDM Superbike, Assenben megrendezett versenyhétvégéjén. A székesfehérvári motoros a két gyakorlás során kétszer a negyedik, míg a pre-Super Pole-on a 8. helyet szerezte meg. A mezőny szorosságát jól megmutatta az a tény, hogy a második szabadedzésen egy tizedmásodpercen belül volt az első négy pilóta. A kvalifikáción Kovács a 9. helyet szerezte meg 1:38.0-s idővel. A másnapi első futamon viszont olyan dolog történt, amire a magyar pilóta talán még legmerészebb álmaiban sem gondolt.

Superbike
Az IDM Superbike asseni fordulójának első futamán 3. helyen zárt Kovács Bálint.
Fotó: Dino Eisele

Óriási előzést bemutatva lett dobogós Kovács Bálint az IDM Superbike asseni első futamán

Az első futamon a székesfehérvári pilóta remekül kapta el a rajtot, és okosan helyezkedve már az 5. helyen volt az első kör befejeztével. A futam során letáborozott ebben a pozícióban, és leginkább a gumik kímélésével volt elfoglalva, amely a végén döntő fontosságúnak bizonyult. A 9. körben, 6 körrel a futam leintése vége előtt tempót váltott, és a 12. körben megelőzte Toni Finsterbuscht, majd óriási csatát vívott a dobogóért Florian Alt-al. A német pilótával rendkívül közönségszórakoztatóan izgalmas párbajt vívtak, és az utolsó kör utolsó kanyarjában, a külső ívről bevetődve előzte meg Altot. Kovács legalább annyira örült a 3. helynek a célba érkezés után, mint Dominique Aegerter a futamgyőzelemnek. A második futam már sajnos nem sikerült olyan jól Kovács Bálintnak mint az első, a 8. helyen behozta a BMW-t, de így is nagyszerű hétvégét zárt a fiatal motorversenyző.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu