Supersport világbajnokkal állt egy dobogón Kovács Bálint

Már a szabadedzések során is benne volt a levegőben, hogy Kovács Bálint akár dobogón is végezhet az IDM Superbike, Assenben megrendezett versenyhétvégéjén. A székesfehérvári motoros a két gyakorlás során kétszer a negyedik, míg a pre-Super Pole-on a 8. helyet szerezte meg. A mezőny szorosságát jól megmutatta az a tény, hogy a második szabadedzésen egy tizedmásodpercen belül volt az első négy pilóta. A kvalifikáción Kovács a 9. helyet szerezte meg 1:38.0-s idővel. A másnapi első futamon viszont olyan dolog történt, amire a magyar pilóta talán még legmerészebb álmaiban sem gondolt.

Fotó: Dino Eisele

Óriási előzést bemutatva lett dobogós Kovács Bálint az IDM Superbike asseni első futamán

Az első futamon a székesfehérvári pilóta remekül kapta el a rajtot, és okosan helyezkedve már az 5. helyen volt az első kör befejeztével. A futam során letáborozott ebben a pozícióban, és leginkább a gumik kímélésével volt elfoglalva, amely a végén döntő fontosságúnak bizonyult. A 9. körben, 6 körrel a futam leintése vége előtt tempót váltott, és a 12. körben megelőzte Toni Finsterbuscht, majd óriási csatát vívott a dobogóért Florian Alt-al. A német pilótával rendkívül közönségszórakoztatóan izgalmas párbajt vívtak, és az utolsó kör utolsó kanyarjában, a külső ívről bevetődve előzte meg Altot. Kovács legalább annyira örült a 3. helynek a célba érkezés után, mint Dominique Aegerter a futamgyőzelemnek. A második futam már sajnos nem sikerült olyan jól Kovács Bálintnak mint az első, a 8. helyen behozta a BMW-t, de így is nagyszerű hétvégét zárt a fiatal motorversenyző.