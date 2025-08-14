augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

22°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erősember

1 órája

Negyven grillcsirkét faltak be az erősemberek

Címkék#Juhász Péter#Strongman League#erősember

A balatonlellei napfény strandon tartott erősember versenyen igazán különleges véget ért. A Premium Strongman League hetedik fordulóján, az eredményhirdetés végén 40 grillcsirke várt a versenyzőkre hogy a viadal végén levezessék a fáradalmakat.

Szabó Zsolt
Negyven grillcsirkét faltak be az erősemberek

Fejenként négy csirkét ettek meg az erősemberek.

Fotó: Premium Strongman League

A megmérettetést a Water Giants nevet kapta, ugyanis a hat országból érkező tíz erősember a Balatonban teljesítette a versenyszámokat. A körülmények igen embertpróbálóak voltak, rettentő hőségben rendezték meg a versenyszámokat. Versenyzőket tekintve igen illusztris társaság gyűlt össze a vízparton. A görög bajnok Giannis Spyrou, Csehországból az újonc Josef Hojdar, Szerbiából Vladan Zsivkovics és Vladimir Bulatovic, valamint három osztrák versenyző, a bajnokok sorát Franciaországból Pierre Motal látogatott el, a Szlovákiából Cimet Nagy István, valamint Magyarország legerősebb embere, Juhász Péter alkotta a Premium Strongman League hetedik fordulójának mezőnyét. 

Strongman League
Jó hangulatban telt a verseny levezetése a Premium Sportsman League sportolói között.
Fotó: Premium Strongman League

A verseny öt igen kemény versenyszámot tartogatott, amelyet a hőség még inkább megnehezített. Magasbadobásnál a súlybödönöket sekély, homokos vízben kellett minél messzebb dobni. Az instabil talaj miatt nagy kihívás volt a 12 és 20 kilogramm közötti bödönöket. Rönknyomásnál a vízzel telt rönköt külön extra kihívás volt  megtartani a csúszós felület miatt. Az egyik legnehezebb feladat a kőgolyóemelés volt ahol a simára csiszolt golyót vizesen kellett megtartani. Autótartásnál a parton álló járműveket kellett hosszú másodpercekig megtartani, a közel negyven fokos melegben. Hordócipelés és pakolásban 100 és 140 kilogrammos hordókat kellet 10 méterre a startvonaltól elcipelni, és vissza. A versenyt végül magabiztosan nyerte meg Juhász Péter, aki három számban bizonyult a legjobbnak.Egyetlen ponttal mögötte végzett a cseh újonc, Josef Hojdar. Harmadik helyen a szerb, Vladan Zsivkovics zárt. Ám ekkor még a verseny "fénypontja" még hátra volt.

Negyven girillcsirkét ettek meg a Strongman League erősemberei

A hivatalos eredményhirdetést követően 40 darab grillcsirkét fogyasztott el a tíz versenyző a Bier-Lak teraszán. A közhiedelemben úgy él, hogy az erősemberek napi több kilogramm húst esznek, ám ez a fajta baráti versengés csak egy amolyan verseny utáni levezető közönségszórakoztató eleme volt ez az eseménynek. . A sportolók maguk is hangsúlyozták, a siker kulcsa nem a mértéktelen evés, hanem a tudatos táplálkozás, a megfelelő regeneráció és a professzionális edzéstervezés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu