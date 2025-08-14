Negyven grillcsirkét faltak be az erősemberek

A megmérettetést a Water Giants nevet kapta, ugyanis a hat országból érkező tíz erősember a Balatonban teljesítette a versenyszámokat. A körülmények igen embertpróbálóak voltak, rettentő hőségben rendezték meg a versenyszámokat. Versenyzőket tekintve igen illusztris társaság gyűlt össze a vízparton. A görög bajnok Giannis Spyrou, Csehországból az újonc Josef Hojdar, Szerbiából Vladan Zsivkovics és Vladimir Bulatovic, valamint három osztrák versenyző, a bajnokok sorát Franciaországból Pierre Motal látogatott el, a Szlovákiából Cimet Nagy István, valamint Magyarország legerősebb embere, Juhász Péter alkotta a Premium Strongman League hetedik fordulójának mezőnyét.

Jó hangulatban telt a verseny levezetése a Premium Sportsman League sportolói között.

Fotó: Premium Strongman League

A verseny öt igen kemény versenyszámot tartogatott, amelyet a hőség még inkább megnehezített. Magasbadobásnál a súlybödönöket sekély, homokos vízben kellett minél messzebb dobni. Az instabil talaj miatt nagy kihívás volt a 12 és 20 kilogramm közötti bödönöket. Rönknyomásnál a vízzel telt rönköt külön extra kihívás volt megtartani a csúszós felület miatt. Az egyik legnehezebb feladat a kőgolyóemelés volt ahol a simára csiszolt golyót vizesen kellett megtartani. Autótartásnál a parton álló járműveket kellett hosszú másodpercekig megtartani, a közel negyven fokos melegben. Hordócipelés és pakolásban 100 és 140 kilogrammos hordókat kellet 10 méterre a startvonaltól elcipelni, és vissza. A versenyt végül magabiztosan nyerte meg Juhász Péter, aki három számban bizonyult a legjobbnak.Egyetlen ponttal mögötte végzett a cseh újonc, Josef Hojdar. Harmadik helyen a szerb, Vladan Zsivkovics zárt. Ám ekkor még a verseny "fénypontja" még hátra volt.

Negyven girillcsirkét ettek meg a Strongman League erősemberei

A hivatalos eredményhirdetést követően 40 darab grillcsirkét fogyasztott el a tíz versenyző a Bier-Lak teraszán. A közhiedelemben úgy él, hogy az erősemberek napi több kilogramm húst esznek, ám ez a fajta baráti versengés csak egy amolyan verseny utáni levezető közönségszórakoztató eleme volt ez az eseménynek. . A sportolók maguk is hangsúlyozták, a siker kulcsa nem a mértéktelen evés, hanem a tudatos táplálkozás, a megfelelő regeneráció és a professzionális edzéstervezés.