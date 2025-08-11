augusztus 11., hétfő

Strandröplabda

1 órája

Ezüstéremmel zárták az idényt az ÉDRA párosai

A Kun Stefánia,Villám Lilla és a Szabó Vilmos,Bogáncs Bálint kettős is ezüstéremmel a nyakukban térhettek haza a Budapest Gardenben tartott strandröplabda ob záró fordulójáról. Az ÉDRA párosai azonban nem voltak csalódottak az elveszített döntő után.

Ezüstéremmel zárták az idényt az ÉDRA párosai

A Kun,Villám kettős sem volt csalódott az elveszített döntő után.

Fotó: nemzetisport.hu

A strandröplabda ob záró torna elődöntőit déltől rendezték meg, ahol a férfiaknál az ÉDRA kettőse, Szabó Vilmos és Bogáncs Bálint nagy meglepetést okozva, szetthátrányból felállva megverték a tavalyi ezüstérmes Veress Ákost és Tari Bencét.(14-21, 21-19, 21-19). Ezzel Bogáncs pályafutása során először jutott döntőbe. A fináléban a Hajós Artúr, Stréli Bence kettős várt Szabóékra. Az első szett hatalmas izgalmakat okozott, szinte végig fej-fej mellett haladt a Strandröplabdázásért SE (SRSE) és az ÉDRA párosa. Csak a játszma végén tudtak nagyobb előnyt kialakítani Hajósék, akik 21-18-ra be is húzták a játékrészt. A második szettben azonban elfogyott Szabó,Bogáncs kettős, az SRSE duója simán, 21-9-re megnyerte a második játszmát, és ezzel a döntőt is. Hajós Artúrnak ez volt a hatodik ob diadalma, míg Stréli Bencének a hetedik, amellyel ő lett a legtöbb férfi magyar bajnoki címmel rendelkező strandröplabda játékosa.

Szabó Vilmosék a második helyen zárták az idei strandröplabda ob-t.
Fotó: ÉDRA/Facebook

– „ Azt gondolom hogy ez egy nagyon sikeres szezon volt, ez a döntő kifejezetten jól sikerült a számunkra. Meg szeretném köszönni az ÉDRÁ-nak a támogatást,  és az Óbudai Egyetemnek." – nyilatkozta a döntő után Szabó Vilmos.

Kun Stefániáék is ezüstéremmel zárták a strandröplabda ob-t

A nőknél Kun Stefánia és Villám Lilla az elődöntőben szoros csatában, két játszmában győzték le a Gubik Hanna, Nagy Eszter kettőst, (21-17, 22-20). A finálé óriási izgalmakat hozott, ahol a Vasas duója,Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi várt az ÉDRA párosára. Az első szett hasonlóan kezdődött mint a férfiak döntője, óriási adok-kapok zajlott a pályán a felek között egészen 9-9-es állásig, amikor Vasváriék sorozatban 5 pontot ütöttek. Ekkor láthatóan elbizonytalanodtak Villámék, és végül 21-14-re elveszítették az első játszmát. A következő szettben azonban remek játékot bemutatva 6-6 után megállíthatatlanok voltak, és a 21-12-es szettdiadallal kiharcolták a mindent eldöntő játékrészt, ahol azonban a Vasvári duó idegőrlő küzdelemben győzte le 15-10-re az ÉDRA kettősét, ezzel pedig a Vasas játékosai megszerezték életük első magyar bajnoki címét. Kun Stefánia így értékelt a finálé után.

„Végül második helyezettek lettünk a magyar bajnokságban a Budapest Gardenben, de ettől függetlenül megyünk tovább, és készülünk a nemzetközi versenyekre, és köszönjük a támogatást és a szurkolást." 

 

 

