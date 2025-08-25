augusztus 25., hétfő

Üzent a labdarúgó

1 órája

Somfalvi Bence: Sajnálom a történteket

Címkék#Budapest Honvéd#Aqvital FC Csákvár#Szabó Alex#NB II#Tóth Balázs

Tegnap este a Budapest Honvéd megszerezte a három pontot az Aqvital FC Csákvár ellen, azonban egyik kulcsemberét le kellett cserélnie sérülés miatt. Szabó Alexnek Somfalvi Bence csúcszott oda szabálytalanul, amiért a játékvezető kiállította. A sárga-kékek játékosa utólag bocsánatot kért.

Feol.hu

A Csákvár Budapest Honvéd elleni mérkőzése nem a sportszerűség határán belül végződött, kijelenthetjük, az utolsó percek eseménysorai nem illenek a futballpályára. Somfalvi Bence brutális szabálytalanságot követett el Szabó Alexszel szemben, amire nincs semmilyen mentség, és vélhetően az MLSZ Fegyelmi Bizottsága sem aprózza el a játékos büntetését. Az esetnél azonban érdemes a teljes képet nézni: a futballista rossz döntése védhetetlen, azonban megelőzhető lett volna. A játékvezető kevéssel az eset előtt egy egyértelműnek tűnő büntetőt nem fújt be, a játékos ezt követően döntött hibásan. Az egész mérkőzésen felgyülemlett feszültség gyújtópontja volt a játékvezető téves ítélete és vélhetően, ha az nem történik meg, akkor erről az esetről írnunk sem kell.

Szabó Alexet hordágyon vitték le Somfalvi Bence belépője után
Szabó Alexet hordágyon vitték le Somfalvi Bence belépője után
Fotó: Kricskovics Antal

„Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek" – nyilatkozta a játékos. 

Somfalvi Bence felkereste Szabó Alexet

„Azóta beszéltem Alex-szel, elnézést kértem tőle is. Hál’ istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet. Nem vagyok egy durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni" – zárta gondolatait Somfalvi Bence.

A klub közleményéből kiderült, Tóth Balázs vezetőedző sem megy el szó nélkül a történtek mellett, csapaton belül is lesz következménye a kiállításoknak. 

Somfalvi brutális belépője az alábbi videóban tekinthető meg.

 

