Somfalvi Bence: Sajnálom a történteket

A Csákvár Budapest Honvéd elleni mérkőzése nem a sportszerűség határán belül végződött, kijelenthetjük, az utolsó percek eseménysorai nem illenek a futballpályára. Somfalvi Bence brutális szabálytalanságot követett el Szabó Alexszel szemben, amire nincs semmilyen mentség, és vélhetően az MLSZ Fegyelmi Bizottsága sem aprózza el a játékos büntetését. Az esetnél azonban érdemes a teljes képet nézni: a futballista rossz döntése védhetetlen, azonban megelőzhető lett volna. A játékvezető kevéssel az eset előtt egy egyértelműnek tűnő büntetőt nem fújt be, a játékos ezt követően döntött hibásan. Az egész mérkőzésen felgyülemlett feszültség gyújtópontja volt a játékvezető téves ítélete és vélhetően, ha az nem történik meg, akkor erről az esetről írnunk sem kell.

Szabó Alexet hordágyon vitték le Somfalvi Bence belépője után

Fotó: Kricskovics Antal

„Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek" – nyilatkozta a játékos.

Somfalvi Bence felkereste Szabó Alexet

„Azóta beszéltem Alex-szel, elnézést kértem tőle is. Hál’ istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet. Nem vagyok egy durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni" – zárta gondolatait Somfalvi Bence.

A klub közleményéből kiderült, Tóth Balázs vezetőedző sem megy el szó nélkül a történtek mellett, csapaton belül is lesz következménye a kiállításoknak.

Somfalvi brutális belépője az alábbi videóban tekinthető meg.