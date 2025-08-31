Utoljára tartották meg a rotációs kapák versenyét – galéria, videó

Első hallásra ha valaki meghallja, hogy rotációs kapákkal versenyeznek egy lovaspályán első hallásra talán elmosolyodik, és azt gondolná hogy ez egy teljesen komolytalan megmérettetés. A valóságban viszont legalább annyira komolyan veszik a küzdelmet a csapatok, mint az autósportban egy rali vagy szlalomversenyt. A körítés is sok mindenben hasonlít az előbb említett két sportágra. A sárosdi lovaspálya mellett ki volt építve egy szervízpark, ahol a "versenykapákat" javították a futamok között, valamint felügyelők ellenőrizték azt is, hogy az adott gép megfelel-e ahhoz, hogy rajthoz álljon.

A megfelelő gumiválasztás kulcsfontosságú volt a sárosdi kapa-kupán.

Fotó: Nagy Norbert

Maga a pálya igazán gépet és embert próbáló volt. A rajt után szinte rögtön próbára lett téve a kapa motorja, ugyanis egy gázlón kellett átmenni a technikával, amely szintén ismerős lehet akár a rali vagy tereprali versenyekről. Néhányan ezt áttolással abszolválták, de a versenyzők többsége a teljes gázban és a jó szerencsében bízott, amely az esetek többségében bejött. Valamint voltak lassítóként szolgáló buckák, sóderrel felszórt kanyarok is. Az ügyességi feladatok közé tartozott még többek között a célba dobás kerékpárabronccsal, szlalomozás, a célba érkezésnél pedig egy korsó sört kellett lehúznia a pilótáknak, amely igen szórakoztató látványt nyújtott.