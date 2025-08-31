augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Kapa-Kupa

3 órája

Utoljára tartották meg a rotációs kapák versenyét – galéria, videó

Címkék#kapa-kupa#rotációskapa#kapa#Sárosd

Hiába a szakadó eső és az ezzel járó sár, sokan voltak kíváncsiak a nem mindennapi megmérettetésre. A X. Sárosd Kapa-Kupán Rotációs kapával versenyeztek a falu lovas pályáján ahol nem csak a gyorsaság, de az ügyesség is számított. Ám a rendezvény végén szomorú bejelentést tettek a szervezők.

Szabó Zsolt
Utoljára tartották meg a rotációs kapák versenyét – galéria, videó

Rendkívül nehéz körülmények uralkodtak a X. Sárosd Kapa-Kupán.

Fotó: Nagy Norbert

Első hallásra ha valaki meghallja, hogy rotációs kapákkal versenyeznek egy lovaspályán első hallásra talán elmosolyodik, és azt gondolná hogy ez egy teljesen komolytalan megmérettetés. A valóságban viszont legalább annyira komolyan veszik a küzdelmet a csapatok, mint az autósportban egy rali vagy szlalomversenyt. A körítés is sok mindenben hasonlít az előbb említett két sportágra. A sárosdi lovaspálya mellett ki volt építve egy szervízpark, ahol a "versenykapákat" javították a futamok között, valamint felügyelők ellenőrizték azt is, hogy az adott gép megfelel-e ahhoz, hogy rajthoz álljon.

sárosd
A megfelelő gumiválasztás kulcsfontosságú volt a sárosdi kapa-kupán.
Fotó: Nagy Norbert

Maga a pálya igazán gépet és embert próbáló volt. A rajt után szinte rögtön próbára lett téve a kapa motorja, ugyanis egy gázlón kellett átmenni a technikával, amely szintén ismerős lehet akár a rali vagy tereprali versenyekről. Néhányan ezt áttolással abszolválták, de a versenyzők többsége a teljes gázban és a jó szerencsében bízott, amely az esetek többségében bejött. Valamint voltak lassítóként szolgáló buckák, sóderrel felszórt kanyarok is. Az ügyességi feladatok közé tartozott még többek között a célba dobás kerékpárabronccsal, szlalomozás, a célba érkezésnél pedig egy korsó sört kellett lehúznia a pilótáknak, amely igen szórakoztató látványt nyújtott.

Sárosdi Kapa-Kupa

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Utoljára versengtek kapákkal Sárosdon

Azonban az eső csak nem hagyott alább a rendezvény alatt, így a  rendezőknek az esti koncerteket is törölniük kellett és ekkor érkezett a szomorú bejelentés is, 10 év után utoljára rendezték meg Sárosdon a Kapa-Kupát.

 

 

