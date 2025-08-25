augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Sallai Rolandék nem állnak le

Címkék#Süper Lig#labdarúgás#Galatasaray#Sallai Roland

Újabb mérkőzést nyert meg a Galatasaray, így továbbra is hibátlan a mérlege a Süper Ligben. A Sallai Rolanddal felálló együttes ismét kiütéssel nyert.

Feol.hu

A Galatasaray vasárnap este a Kayserispor otthonában lépett pályára. Buruk Okan vezetőedző a kezdőtizenegyben szavazott bizalmat Sallai Rolandnak.

Sallai Roland jó teljesítményt nyújtott a hétvégén
Sallai Roland jó teljesítményt nyújtott a hétvégén
Forrás:  Magyar Nemzet

Sallai Roland ezúttal is védőként játszott

A magyar válogatott játékos most is a védelem jobb oldalán játszott, ahol a pálya egész szélét bejátszotta. 79 percet töltött a gyepen, összesen 72-szer ért labdához. Közel 90 százalékos passzpontosságot hozott össze, több fontos labdát adott társainak, fontos szerepet játszva csapata 4-0-ás győzelmében. A Galatasaray három fordulót követően vezeti a Süper Lig-et, ezeken 10 gólt rúgott és egyet sem kapott. 

Sallai Roland munkabírása és védőmunkája, amely új szerepköréből adódóan egyre jobban fejlődik, nagy segítséget jelenthet a magyar válogatottnak a Világbajnoki-selejtezőben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu