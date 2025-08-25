Sallai Rolandék nem állnak le

A Galatasaray vasárnap este a Kayserispor otthonában lépett pályára. Buruk Okan vezetőedző a kezdőtizenegyben szavazott bizalmat Sallai Rolandnak.

Sallai Roland jó teljesítményt nyújtott a hétvégén

Forrás: Magyar Nemzet

Sallai Roland ezúttal is védőként játszott

A magyar válogatott játékos most is a védelem jobb oldalán játszott, ahol a pálya egész szélét bejátszotta. 79 percet töltött a gyepen, összesen 72-szer ért labdához. Közel 90 százalékos passzpontosságot hozott össze, több fontos labdát adott társainak, fontos szerepet játszva csapata 4-0-ás győzelmében. A Galatasaray három fordulót követően vezeti a Süper Lig-et, ezeken 10 gólt rúgott és egyet sem kapott.

Sallai Roland munkabírása és védőmunkája, amely új szerepköréből adódóan egyre jobban fejlődik, nagy segítséget jelenthet a magyar válogatottnak a Világbajnoki-selejtezőben.