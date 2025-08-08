augusztus 8., péntek

Labdarúgás

2 órája

A legnagyobb világsztárhoz hasonlították Sallai Rolandot – nem véletlenül

Galatasaray, Sallai Roland, Szalai Attila, Cristiano Ronaldo

Igen hízelgő dicséretet kapott egy török sportújságírótól Puskás Akadémia egykori játékosa. Muhammet Dumant egyenesen Cristiano Ronaldohoz hasonlította Sallai Rolandot egy vele készült interjúban.

Szabó Zsolt
A legnagyobb világsztárhoz hasonlították Sallai Rolandot – nem véletlenül

Komoly szóbeli elismerésben részesült a magyar támadó, aki az elmúlt időszakban jobb oldali védőként is kiválóan teljesít.

Fotó: Ahmad Mora

A mai napon elrajtol a Török első osztályú labdarúgó-bajnokság. Az új idényben már három magyar játékos is szerepelni fog a Süper Ligben, Mocsi Attila a Rizesporban, Szalai Attila a Kasimpasánál, míg Sallai Roland a címvédő Galatasarayban fog játszani a 2025-2026-os kiírásban. Ennek kapcsán a Magyar Nemzet interjút készített Muhammet Dumant török sportújságíróval, aki igen komoly dicséretben részesítette a felnőttek között a Puskás Akadémiában bemutatkozó Sallait

Sallai Roland
Sallai Roland komoly szakmai méltatásban részesült.
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

Cristiano Ronaldohoz hasonlította Sallai Rolandot a török szakíró

– „Mindig is bizonyította, hogy kiváló futballista. A szakmán belül csak „magyar C. Ronaldónak” hívjuk technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt. Első szezonjában Sallai kiváló kapcsolatot épített ki csapattársaival és Okan Buruk edzővel. Nagy szerencséjük van, hogy ilyen játékos van a magyar válogatottban! Sallai még mindig csak 28 éves, minden megvan benne, hogy újra Európa legerősebb bajnokságaiban játsszon." – nyilatkozta Muhammet Dumant

A teljes interjú ezen a linken érhető el, ahol a török szakíró Szalai Attilát, és Mocsi Attilát is részletesen kielemezte.

 

