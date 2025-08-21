Megyei riválissal kezdi meg a 2025-2026-os szezont a címvédő MÁV Előre

Az október 20-ai nyitó játéknapon még nem fog szerepelni Omar Pelillo gárdája, ugyanis a 2025-2026-os idényben 13 csapatosra bővült a Férfi röplabda NB I Extraliga mezőnye, a Szolnok feljutott a legmagasabb hazai osztályba, kieső pedig nem volt az előző idényben, emiatt páratlanra jönnek ki a párosítások. A MÁV Előre Foxconn először október 26-án lép pályára a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (DKSE) ellen a 2025-2026-os idényben.

Fotó: Kricskovics Antal

A bajnokság teljes sorsolása itt elérhető.