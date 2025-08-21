augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

2 órája

Megyei riválissal kezdi meg a 2025-2026-os szezont a címvédő MÁV Előre

Címkék#MÁV Előre#Omar Pelillo#Férfi röplabda NB I Extraliga#DKSE

Október közepén lép pályára először a címvédő MÁV Előre Foxconn férfi csapata. A TippmixPro Férfi Röplabda NB I Extraliga alapszakaszának első fordulójában a DKSE-t fogadják hazai környezetben.

Szabó Zsolt

Az október 20-ai nyitó játéknapon még nem fog szerepelni Omar Pelillo gárdája, ugyanis a 2025-2026-os idényben 13 csapatosra bővült a Férfi röplabda NB I Extraliga mezőnye, a Szolnok feljutott a legmagasabb hazai osztályba, kieső pedig nem volt az előző idényben, emiatt páratlanra jönnek ki a párosítások. A MÁV Előre Foxconn először október 26-án lép pályára a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (DKSE) ellen a 2025-2026-os idényben. 

röplabda
Október 26-án kezdi a TippmixPro Férfi NBI Röplabda Extraliga küzdelmeit.
Fotó: Kricskovics Antal

A bajnokság teljes sorsolása itt elérhető.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu