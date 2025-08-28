Rangadóra készülnek Sárosdon

- Hogyan sikerült a felkészülés, milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

- Milyen változások történtek a játékos keretben?

- Mit vár a hétvégi mérkőzéstől?

2025. augusztus 30., szombat, 17:00

Sárbogárd SE (10.) - Ercsi Kinizsi (11.)

Lesnyik Gábor a Sárbogárd vezetőedzője: - Egészen nagy játékosmozgás volt nálunk a nyár folyamán, több rutinos labdarúgó távozott, akik vagy abbahagyták, vagy alacsonyabb osztályban folytatják a pályafutásukat. Többek között elmegy tőlünk Reizinger Bence is, aki a gólkirályunk volt. Az egyesület egy új úton indul el, környékbeli utánpótláskorú játékosokat építünk be, próbálunk egy új csapatot kialakítani a szezonban. Ennek tükrében dolgoztunk egész nyáron, viszont a felkészülésünk igen hektikus volt, legfőképpen a nyaralások, nászutak, lakodalmak és egyéb problémák miatt. Igaz a sérülések is beleszóltak a munkába, egyszer sem tudtam azt a csapatot kezdőként pályára küldeni edzőmeccseken, akiket én a legjobbnak gondoltam adott pillanatban. Így aztán a célunk is más, mint tavaly volt, az első ötben szeretnénk végezni. Még nem tudhatjuk, hogy ez a garnitúra mire lesz elég, a héten is érkezik játékos, talán szombatra fogunk összeállni, mert lesznek még távozóink is. Tisztában vagyok azzal, hogy szombati ellenfelünk már nem az az Ercsi, mint a tavalyi. Nagyon jól igazoltak, jó játékosok kerültek hozzájuk, ezt tükrözi a hétvégi játékuk is az FC Főnix ellen. Nem számítok könnyű mérkőzésre, jelenleg nekem az a feladatom, hogy a hétvégi kupafiaskóból (Dombóvár 1-6 – a szerk.) kirángassam a társaságot, mivel véleményem szerint saját magunkat vertük meg, és mindenki egy kicsit többet várt a csapattól. Ezért most olyan lelkiállapotban vagyunk, ami nem egészséges, ebből kell felállni! Hazai pályán mindenki ellen megvan a győzelmi esélyünk, a csapatban bőven van potenciál, és ezt a hétvégén meg is fogjuk mutatni.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (4.) – Enying (12.)

Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A felkészülésünk eléggé zaklatott volt, mert a keret jóformán teljes egészében kicserélődött, sajnos meghatározó játékosok távoztak. Próbáltuk az állományt minőségileg helyrehozni, jelen pillanatban még mindig ezen dolgozunk. A célunk természetesen visszajutni az NB III.-ba, de ez egyáltalán nem lesz könnyű, amennyiben egyben tudtuk volna tartani a keretet, nyilván más lenne a helyzet. Ez számomra érthető, mert voltak olyan játékosok, akiknek a képességeit nézve nem megyei első osztályúak voltak, és őket nem tudtuk megtartani. Azonban nem siránkozunk, egyértelműen célunk a bajnoki cím megszerzése! Az első meccsünket jó lehoztuk Martonvásáron, függetlenül attól, hogy nem vagyunk még készen, későn tudtunk összeállni. Ennek a csapatnak a bajnoki mérkőzéseken kell fejlődni, még számomra is távoli, hogy mikorra lehetünk igazán ütőképesek annyira, ahogy én elképzeltem. Nem becsülök le senkit, nem vagyunk abban a helyzetben, így hétvégi ellenfelünk, az Enying csapatát sem. Az igazat megvallva még nem ismerem a megyei első osztály összetételét. Mi nem mehetünk ki úgy egy mérkőzésre senki ellen, hogy százszázalékosan mi vagyunk az esélyesek. Több fordulóra lesz szükség ahhoz, hogy összeálljunk, természetesen minél több meccset játszunk, annál jobbak lehetünk. Nekünk azért lesz egy kicsivel nehezebb lesz, mert mindenki az NB III.-ból kieső csapatot akarja megverni. Én egyáltalán nem gondolkodom abban, hogy mi él, vagy középcsapat legyünk, engem csak az első hely érdekel, de ehhez még fejlődni kell!