1 órája
Rangadóra készülnek Sárosdon
A 2. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025-2026-os idényében. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra. Évek óta megszokott, hogy az idény elején több kérdést is felteszünk azoknak a szakembereknek is, akik az előző hétvégén idegenben léptek pályára.
Tavaly hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Sárbogárd (fehér) az Ercsi Kinizsit
Fotó: Kricskovics Antal
- Hogyan sikerült a felkészülés, milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?
- Milyen változások történtek a játékos keretben?
- Mit vár a hétvégi mérkőzéstől?
2025. augusztus 30., szombat, 17:00
Sárbogárd SE (10.) - Ercsi Kinizsi (11.)
Lesnyik Gábor a Sárbogárd vezetőedzője: - Egészen nagy játékosmozgás volt nálunk a nyár folyamán, több rutinos labdarúgó távozott, akik vagy abbahagyták, vagy alacsonyabb osztályban folytatják a pályafutásukat. Többek között elmegy tőlünk Reizinger Bence is, aki a gólkirályunk volt. Az egyesület egy új úton indul el, környékbeli utánpótláskorú játékosokat építünk be, próbálunk egy új csapatot kialakítani a szezonban. Ennek tükrében dolgoztunk egész nyáron, viszont a felkészülésünk igen hektikus volt, legfőképpen a nyaralások, nászutak, lakodalmak és egyéb problémák miatt. Igaz a sérülések is beleszóltak a munkába, egyszer sem tudtam azt a csapatot kezdőként pályára küldeni edzőmeccseken, akiket én a legjobbnak gondoltam adott pillanatban. Így aztán a célunk is más, mint tavaly volt, az első ötben szeretnénk végezni. Még nem tudhatjuk, hogy ez a garnitúra mire lesz elég, a héten is érkezik játékos, talán szombatra fogunk összeállni, mert lesznek még távozóink is. Tisztában vagyok azzal, hogy szombati ellenfelünk már nem az az Ercsi, mint a tavalyi. Nagyon jól igazoltak, jó játékosok kerültek hozzájuk, ezt tükrözi a hétvégi játékuk is az FC Főnix ellen. Nem számítok könnyű mérkőzésre, jelenleg nekem az a feladatom, hogy a hétvégi kupafiaskóból (Dombóvár 1-6 – a szerk.) kirángassam a társaságot, mivel véleményem szerint saját magunkat vertük meg, és mindenki egy kicsit többet várt a csapattól. Ezért most olyan lelkiállapotban vagyunk, ami nem egészséges, ebből kell felállni! Hazai pályán mindenki ellen megvan a győzelmi esélyünk, a csapatban bőven van potenciál, és ezt a hétvégén meg is fogjuk mutatni.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (4.) – Enying (12.)
Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A felkészülésünk eléggé zaklatott volt, mert a keret jóformán teljes egészében kicserélődött, sajnos meghatározó játékosok távoztak. Próbáltuk az állományt minőségileg helyrehozni, jelen pillanatban még mindig ezen dolgozunk. A célunk természetesen visszajutni az NB III.-ba, de ez egyáltalán nem lesz könnyű, amennyiben egyben tudtuk volna tartani a keretet, nyilván más lenne a helyzet. Ez számomra érthető, mert voltak olyan játékosok, akiknek a képességeit nézve nem megyei első osztályúak voltak, és őket nem tudtuk megtartani. Azonban nem siránkozunk, egyértelműen célunk a bajnoki cím megszerzése! Az első meccsünket jó lehoztuk Martonvásáron, függetlenül attól, hogy nem vagyunk még készen, későn tudtunk összeállni. Ennek a csapatnak a bajnoki mérkőzéseken kell fejlődni, még számomra is távoli, hogy mikorra lehetünk igazán ütőképesek annyira, ahogy én elképzeltem. Nem becsülök le senkit, nem vagyunk abban a helyzetben, így hétvégi ellenfelünk, az Enying csapatát sem. Az igazat megvallva még nem ismerem a megyei első osztály összetételét. Mi nem mehetünk ki úgy egy mérkőzésre senki ellen, hogy százszázalékosan mi vagyunk az esélyesek. Több fordulóra lesz szükség ahhoz, hogy összeálljunk, természetesen minél több meccset játszunk, annál jobbak lehetünk. Nekünk azért lesz egy kicsivel nehezebb lesz, mert mindenki az NB III.-ból kieső csapatot akarja megverni. Én egyáltalán nem gondolkodom abban, hogy mi él, vagy középcsapat legyünk, engem csak az első hely érdekel, de ehhez még fejlődni kell!
2025. augusztus 31. vasárnap, 17:00
Sárosd (7.) – Móri SE (9.)
Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - A Kápolnásnyék ellen úgy éreztem, hogy az első félidőben talán egy hajszállal mi voltunk közelebb a vezetés megszerzéséhez, a szünet után a Nyék jobban játszott, így ezek alapján reális volt a döntetlen. A második félidőben még kellett volna egy kis plusz erőnlétben, valamint a befejezéseknél, kevesebb volt a helyzetünk, és egy kicsit el is fogytunk. Több játékosom az alapozást nem tudta teljes mértékben elvégezni, hanem az első bajnokira drótoztuk össze őket, hogy tudjanak játszani, így ők erőben és játékban nem tudtak annyit hozzátenni, mint amennyit tudnak. Alakulunk, próbálunk erősödni, amennyiben a sérültjeink felépülnek, akkor már a második negyvenöt percben is jobban fogunk tudni jó játékkal kirukkolni. Vámosi Róbert sajnos bokaszalag szakadás szenvedett szombaton, rá több hétig, rosszabb esetben hónapokig nem számíthatunk. Jelen helyzetben kétségtelen, hogy a Mór csapata előttünk jár, és mélyebb a kerete, de azért pályán egészen biztos mindent meg fogunk tenni, hogy megnehezítsük a dolgokat. Vámosi mellett Kónya Krisztián is hiányozni fog, nemrég operálták a térdét, Paksi Gábor nyáron esett át térdműtéten, akárcsak Tóth Zoltán, akinek oldalszalag és meniszkusz műtétje volt.
Videoton Baráti Kör (13.) – Adony VSK (1.)
Juhász Gábor a Videoton Baráti Kör edzője: - A felkészülésünk jól sikerült, a másodosztályban szereplő csapatunkhoz képest annyiban változott a keret, hogy két távozónk helyére négy fiatal érkezett, akik nagyon hamar és jól beilleszkedtek. Az első félév számunkra a tanulással fog telni, hiszen egy játékost leszámítva senki nem játszott a megyei első osztályban. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a kezdőcsapatunkból nyolc játékos négy évvel ezelőtt még a megye háromban játszott, hatan pedig saját nevelésűként, az ifiből kiöregedve! Ez nagyon sokat jelent az összeszokottság szempontjából, hogy lényegében együtt nőttek fel ezek a fiatalok. Az első évben nem lehet más célunk, mint a biztos bennmaradás elérése, és ezért mindent meg fogunk tenni. Már az első hazai mérkőzésünkön szeretnék megszerezni az első idei győzelmünket! Az Ikarus elleni meccsből tanulva nem szabad úgy elkezdeni egy találkozót, hogy túlságosan tiszteljük az ellenfelet. Szerencsére azonban a második félidőben már azt játszottuk, amit tudunk, gyors, és rövidpasszos játékot. Egészen biztos vagyok abban, hogy az Adony elleni összecsapás keményebb lesz, mint a múlt vasárnapi fehérvári rangadó. Nagy valószínűséggel mi is más mentalitással, és felfogásban fogunk pályára lépni, bár tiszteletet parancsoló, hogy az Adony az első meccsét 5-1-re nyerte. Ők a nyár folyamán eléggé megerősödtek, így aztán nem hinném, hogy sétagalopp lesz ez a 90 perc, de bízom abban, hogyha szoros meccsen is, de megszerezzük a három pontot.
KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.) - Melde KFT. Kápolnásnyék (6.)
Masinka Csaba a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - A felkészülésünk kissé rögös volt, nehezen indult be a keret, nem volt könnyű összeszedni a srácokat, mivel sokan nyaraltak, többen abbahagyták a játékot. Próbáltuk pótolni őket, az elején nem mindenki tudott jönni, részt venni az edzéseken, sokára álltunk össze. Öthetes munka áll mögöttünk, több előkészületi mérkőzést játszottunk. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez mire lesz elég, sok a tapasztalatlan játékosunk, akik nem játszottak korábban a megyéi első osztályban, és ez kiütközött már a hétvégén Adonyban is. Ennek tükrében a 10. hely környékére gondolnám, hogy odaérhetnénk. Bízom benne, hogy ez meglehet! Bizakodásra adhat okot, hogy a sok tehetséges játékosból lehet egy jó csapat, de össze kell érniük. A Kápolnásnyék csapata nagyon nehéz ellenfél, tavasszal hazai pályán megizzadtunk ellenük (2-2 - a szerk.), amennyiben megfelelő formában leszünk, akkor szoros végeredményt érhetünk el. Ehhez azonban arra van szükség, hogy berúgjuk a helyzeteinket, mert Adonyban is megvoltak a lehetőségeink 2-1 után, de a fiatalok nem tudták kihasználni ezeket. Egészen biztos vagyok abban, hogy ez a félév a csapatépítés jegyében telik majd el, hiszen mindössze 22 év az átlagéletkor, sok a 16-17 és 19 éves játékosunk! Balázs Sándor sajnos sérült, Sági József pedig nem lehetett ott velünk Adonyban, ők meghatározó játékosaink, hiányuk nagyon érződött, rájuk számítok abban, hogy összefogják a fiatalokat.
Martonvásár (14.) – FC Főnix (5.)
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Nagyon bosszúsak voltunk a Gárdony elleni mérkőzés után, mert úgy éreztük mindenképpen megérdemeltünk volna egy pontot, de megkockáztatom, hogy pontokat is. Sajnos még mindig előjöttek azok a bakik, amelyek az edzőmérkőzéseken jellemeztek bennünket. Gondolok itt a helyzetek kihasználására, valamint az egyéni gyermeteg hibákra. Azért viszont dicséret illeti a csapatot, hogy 0-2 után sem adtuk fel, sok lehetőségünk volt, kapufákat rúgtunk, ám a végjátékban pontatlanok voltunk. Nem mondhatni kedvezőnek a sorsolásunk, egymás után négy élcsapattal játszunk, próbálunk felkészülni az FC Főnixből. Tudjuk azt, hogy sok fiatal van a csapatukban egy-két idősebb játékossal megspékelve. Egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen egy volt NB III-as csapat lesz az ellenfelünk, amennyiben azonban a hozzáállásunk olyan lesz, mint a hétvégén és a párosulni fog a helyzetek sokkal jobb kihasználásával, akkor reményeim szerint egy jó mérkőzést fogunk tudni játszani, és ez pontszerzéssel párosulhat.
Csór Truck-Trailer (2.) – Lajoskomárom (8.)
Vajda Gusztáv a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Az igazolásaink jól sikerültek, egy fiatal, harapós csapatot sikerült kialakítani. Az Enying elleni mérkőzésen még érződött a társaságon, hogy az idény elején vagyunk, játékban jobbra számítottam. Nagyon kemény, szinte durva ellenféllel játszottunk, ez megzavart bennünket, de a győzelmünk megérdemelt volt, amennyiben azonban azt játsszuk, amit tudunk, akkor nagyobb arányú lehetett volna. Több korábbi kulcsjátékos hagyta el a klubot, ezért olyanokat kerestünk a helyükre, akik szintén meghatározóak lehetnek. Szerintem ez sikerült, Horváth Hunor, Salacz Máté, valamint Mód Ádám megyei szinten is a jobb labdarúgók közé tartoznak. Bízom abban, hogyha sikerül elsajátítani azt a játékrendszert, amely párosul az általam elképzelt hozzáállással, akkor sikeres szezonunk lehet. A Lajoskomárom csapata jól igazolt a nyár folyamán, azzal is tisztában vagyok, hogy a Magyar Kupában nehezen gyűrte le őket a PTE-PEAC, ezek alapján mindenképpen nehéz mérkőzésre számítok ellenük. Viszont nem féltem a csapatot, hogyha úgy állnak bele a találkozóba, ahogy elvárom, akkor egy nagyon jó összecsapás kerekedhet ebből.
Szabadnapos: Ikarus-Maroshegy (3.)
Az 1. forduló válogatottját a Sárbogárd SE – Móri SE találkozó (2025. 12.06) lejátszása után közöljük.