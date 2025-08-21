augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rali

48 perce

Igazán különleges versenyautók vesznek részt a hétvégi Oroszlány Rallye-n

Címkék#oroszlányi#Ifj Fogarasi Attila#X Wescast Hungary Oroszlány Rallye#zagyva dorka

Rekordszámú, 117 páros áll rajthoz a hétvégén Oroszlány és Pusztavám között megrendezett futamon. A jubileumi X. Wescast Hungary Oroszlány Rallye-n hosszú idő után ismét versenykörülmények között lesz látható egy Skoda Fabia S2000, valamint a Fejér vármegyei pilóták közül is többen rajthoz állnak a viadalon.

Szabó Zsolt
Igazán különleges versenyautók vesznek részt a hétvégi Oroszlány Rallye-n

10. alkalommal rendezik meg az Oroszlány Rallye-t

Fotó: Flajsz Péter

A ralit kedvelőknek igen jó érzés lehetett olvasni a szervezők hétfőn kitett Facebook-bejegyzését, melyben arról számoltak be, hogy a verseny fennállása során soha nem érkezett be ilyen nagy számú nevezés, így 117 párosért lehet majd izgulni a vasárnapi Oroszlány és Pusztavám közötti lezárt pálya mellett. A magas részvételi szám mögött álhat az a tény is, hogy szeptemberben a folytatódnak a Országos Rallye Bajnokság (ORB) küzdelmei, az aszfaltos 3. Győr Rally-val, így remek tesztelési lehetőséget nyújt az oroszlányi viadal. 

Rallye
A júniusi Mecsek Rallye után áll ismét rajthoz az ifj. Fogarasi Attila-Toloczkó Péter kettős.
Fotó: Szabó Zsolt

ifj. Fogarasi Attila és a magyar rali egyik legendája is rajthoz áll a  X. Wescast Hungary Oroszlány Rallye-n

Természetesen a móri pilóta, ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter duó is rajthoz fog állni a hazai pályának számító szakaszon a Ford Fiesta Rally4-el. A hazai versenyzők táborát erősíti továbbá az oroszlányi Zagyva Dorka, aki Peugeot 208 Rally4-el próbálja meg megszorongatni Fordos kategóriatársát Gubrán Filadlefiával az oldalán. Kettejük csatájába beleszólhat még ORB2-ben vitézkedő székesfehérvári Várnai Dávid,Szabó Tamás kettős is. Bár Ford Fiestájuk még az előző szabályrendszerben homologizált példány, teljesítményben nem sokkal marad el a Rally4-es variánsoktól. A versenyen előfutóként teljesít szolgálatot a hétszeres abszolút magyar bajnok, ifj.Tóth János. Navigátora pedig Zagyva Dorka édesapja, Zagyva Lajos lesz.

A nevezők között továbbá megtalálhatjuk az ORB jelenleg második helyén lévő Tóth Tibor,Szabó József kettőst is, akik számára a következő győri futam kulcsfontosságú lesz ha még életben szeretnék tartani az abszolút bajnoki címről szóló álmaikat. A látványos vezetési stílusáról ismert Klausz Kristóf is ezen a versenyen tér vissza hazai pályán. A januári Ausztriában rendezett havas Jannerrallye-n nagy balesetet szenvedett, amelyben navigátora, Papp Tamás több csontját is eltörte, valamint a szakaszt etappá nyilvánította a versenyirányítás. Az oroszlányi versenyen felesége, Klausz-Spindler Hanna fogja diktálni az itinert. Kolencsik Balázs Skoda Fabia S2000-ét végre versenykörülmények között is megcsodálhatják a szurkolók. Ez a versenyautó leginkább a fülsiketítő szívómotor hangjáról híres, amelyet többen visszasírnak a ralifanatikusok körében. Korábban a megyében a 2015-ös Székesfehérvár Rallye-n lehetett utoljára látni ilyen autót, akkor a Herczig Norbert,Bacigál Igor páros szelte vele a Fehérvár környéki murvás és aszfaltos szakaszokat.

 

A historic kategóriájú autók sem maradnak ki idén sem az Oroszlány Rallye repertoárjából. A mezőnyben látható lesz az oldtimerek között többek között egy BMW 2002, valamint egy Fiat X 1/9 egy Lada 2103 is. A verseny első gyorsasági szakasza vasárnap 7:30-kor rajtol el, amelyet ezen kívül még ötször teljesítik a nap során, a 3. kör után megfordított menetiránnyal.

A teljes nevezési lista itt elérhető.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu