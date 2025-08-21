Igazán különleges versenyautók vesznek részt a hétvégi Oroszlány Rallye-n

A ralit kedvelőknek igen jó érzés lehetett olvasni a szervezők hétfőn kitett Facebook-bejegyzését, melyben arról számoltak be, hogy a verseny fennállása során soha nem érkezett be ilyen nagy számú nevezés, így 117 párosért lehet majd izgulni a vasárnapi Oroszlány és Pusztavám közötti lezárt pálya mellett. A magas részvételi szám mögött álhat az a tény is, hogy szeptemberben a folytatódnak a Országos Rallye Bajnokság (ORB) küzdelmei, az aszfaltos 3. Győr Rally-val, így remek tesztelési lehetőséget nyújt az oroszlányi viadal.

A júniusi Mecsek Rallye után áll ismét rajthoz az ifj. Fogarasi Attila-Toloczkó Péter kettős.

Fotó: Szabó Zsolt

ifj. Fogarasi Attila és a magyar rali egyik legendája is rajthoz áll a X. Wescast Hungary Oroszlány Rallye-n

Természetesen a móri pilóta, ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter duó is rajthoz fog állni a hazai pályának számító szakaszon a Ford Fiesta Rally4-el. A hazai versenyzők táborát erősíti továbbá az oroszlányi Zagyva Dorka, aki Peugeot 208 Rally4-el próbálja meg megszorongatni Fordos kategóriatársát Gubrán Filadlefiával az oldalán. Kettejük csatájába beleszólhat még ORB2-ben vitézkedő székesfehérvári Várnai Dávid,Szabó Tamás kettős is. Bár Ford Fiestájuk még az előző szabályrendszerben homologizált példány, teljesítményben nem sokkal marad el a Rally4-es variánsoktól. A versenyen előfutóként teljesít szolgálatot a hétszeres abszolút magyar bajnok, ifj.Tóth János. Navigátora pedig Zagyva Dorka édesapja, Zagyva Lajos lesz.

A nevezők között továbbá megtalálhatjuk az ORB jelenleg második helyén lévő Tóth Tibor,Szabó József kettőst is, akik számára a következő győri futam kulcsfontosságú lesz ha még életben szeretnék tartani az abszolút bajnoki címről szóló álmaikat. A látványos vezetési stílusáról ismert Klausz Kristóf is ezen a versenyen tér vissza hazai pályán. A januári Ausztriában rendezett havas Jannerrallye-n nagy balesetet szenvedett, amelyben navigátora, Papp Tamás több csontját is eltörte, valamint a szakaszt etappá nyilvánította a versenyirányítás. Az oroszlányi versenyen felesége, Klausz-Spindler Hanna fogja diktálni az itinert. Kolencsik Balázs Skoda Fabia S2000-ét végre versenykörülmények között is megcsodálhatják a szurkolók. Ez a versenyautó leginkább a fülsiketítő szívómotor hangjáról híres, amelyet többen visszasírnak a ralifanatikusok körében. Korábban a megyében a 2015-ös Székesfehérvár Rallye-n lehetett utoljára látni ilyen autót, akkor a Herczig Norbert,Bacigál Igor páros szelte vele a Fehérvár környéki murvás és aszfaltos szakaszokat.

A historic kategóriájú autók sem maradnak ki idén sem az Oroszlány Rallye repertoárjából. A mezőnyben látható lesz az oldtimerek között többek között egy BMW 2002, valamint egy Fiat X 1/9 egy Lada 2103 is. A verseny első gyorsasági szakasza vasárnap 7:30-kor rajtol el, amelyet ezen kívül még ötször teljesítik a nap során, a 3. kör után megfordított menetiránnyal.

A teljes nevezési lista itt elérhető.