Potyogtak a gólok a kupában

Nagy küzdelmet hozott a szomszédvári rangadó, ahol a Melde Kft.-Kápolnásnyék egy góllal múlta felül hazai pályán a Martonvásárt. Az Ercsi Kinizsi legénysége szabadegyházai fellépésén feladta a leckét Kerkuska Miklós játékvezetőnek, akinek szinte számolatlanul kellett középre mutatni… A tóparti riválisok csatáját a másodosztályú Velence nyerte a tavaly még az NB III-ban vitézkedő Gárdony-Agárdi gyógyfürdő ellen. Nem aprózta a Csór Truck-Trailer, és a Sárbogárd gárdája, viszont a Sárosd megszenvedett Beloianniszban, és hátrányból fordítva győzött. A fehérvári csapatok seregszemléjén az FC Főnix a második félidőben ötöt vágott, és nyolcgólos különbséggel verte a vármegyei I. osztály újoncát, a Videoton Baráti Kört.