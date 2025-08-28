augusztus 28., csütörtök

FVM Kupa

1 órája

Potyogtak a gólok a kupában

Szerdán délután négy mérkőzés kivételével lejátszották a csapatok a Fejér Vármegyei Kupa 2. fordulóját. A vármegyei I. osztályú csapatok döntő többsége simán vette az akadályt, ráadásul több együttes vízilabda eredménynek is beillő gólzáporral zárt.

Feol.hu
Potyogtak a gólok a kupában

A tóparti rangadón a Velence (kék) egy góllal legyőzte a Gárdony együttesét

Fotó: Kricskovics Antal

Nagy küzdelmet hozott a szomszédvári rangadó, ahol a Melde Kft.-Kápolnásnyék egy góllal múlta felül hazai pályán a Martonvásárt. Az Ercsi Kinizsi legénysége szabadegyházai fellépésén feladta a leckét Kerkuska Miklós játékvezetőnek, akinek szinte számolatlanul kellett középre mutatni… A tóparti riválisok csatáját a másodosztályú Velence nyerte a tavaly még az NB III-ban vitézkedő Gárdony-Agárdi gyógyfürdő ellen. Nem aprózta a Csór Truck-Trailer, és a Sárbogárd gárdája, viszont a Sárosd megszenvedett Beloianniszban, és hátrányból fordítva győzött. A fehérvári csapatok seregszemléjén az FC Főnix a második félidőben ötöt vágott, és nyolcgólos különbséggel verte a vármegyei I. osztály újoncát, a Videoton Baráti Kört.

Velence-Gárdonyi VSC Fejér Vármegyei Kupa

Fotók: Kricskovics Antal

Martonvásár – Melde Kft. - Kápolnásnyék 0–1 (0–1)
Gól: Varga József (38.).

Velence – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–0 (1–0)
Gól: Prill (20.).

Magyaralmás–Csór Truck-Trailer 0–7 (0–2)
Gól: Viniczai (62., 66., 70.), Sasvári (12., 39.), Klein (50.), Katona (90.).

Bakonycsernye – Mór 0–5 (0–3)
Gól: Szekeres (11.), Tetzl (37.), Kocsis G. (44.), Lehota R. (48.), Rózsa (82.).

Beloiannisz – Sárosd 2–3 (1–1)
Gól: Lakakisz (8.), Juhász M. (54.), ill. Németh P. (45.), Fodor M. (68.), Pribék (75.).
Kiállítva: Szalai (86.), Szentes (92., mindkettő Beloiannisz).

Szabadegyháza – Ercsi Kinizsi 1–17 (0–7)
Gól: Vida (66.), ill. Lak (5), Lőrincz (29., 39., 78., 83., 90.), Kun B. (18., 30., 35.), Blonski (48., 61.), Erdész (63., 81.), Békes (19.).

Előszállás – Sárbogárd 0–7 (0–2)
Gól: Horváth Á. (9., 61., 74.), Rodenbücher (50., 81.), Vagyóczki D. (14.), Bencze (76.).

Videoton Baráti Kör – FC Főnix 0–8 (0–3)
Gól: Galovics (7., 37.), Francis (60., 83.), Homola (10.), Neidhardt (48.), Trampler (72.), Németh B. (81.).

Polgárdi – Lajoskomárom 1–4 (0–1)
Gól: Fi L. (72.), ill. Simon Gy. (59., 66.), Makai (44.), Magyaródi (87.).

Nagyvenyim – Adony 1–3 (0–1)
Gól: Ráthgéber (56.), ill. Fábián (43.), Hodula M. (71.), Holentoner (78.).

A további program:
2025. augusztus 31. vasárnap 17:00
Etyek – Mányi TK, Újbarok – Pátka, Fehérvárcsurgó – Pákozd, Aba Sárvíz – Ikarus-Maroshegy, Nagykarácsony – Baracs SE

 

