21 órája
Papp Lilla marad, Raffay Dóra visszatér
Papp Lilla zsinórban harmadik szezonját kezdi az NB I-ben érdekelt DKKA női kosarasainál, Raffay Dóra pedig visszatér Fehérvárra.
Papp Lilla bemelegítés közben az egyik hazai bajnokit megelőzően.
Forrás: DKKA
Az akadémia korábbi növendéke, Raffay Dóra tér vissza szülővárosába, a nevelőegyesületébe. A 2006-os születésű, 176 cm magas hátvéd 2015-ben kezdett kosárlabdázni a DKKA-ban, 2021-ig az egyesület valamennyi utánpótlás korosztályát végigjárta. Ezután Sopronba igazolt, ahol a Darazsak Sportakadémiában három, majd kölcsönben, a felvidéki Somorján egy szezont töltött. Dóri a szlovák Extraligában 23 mérkőzésen lépett pályára az elmúlt szezonban, ahol 20 percet töltött a pályán mérkőzésenként, 5,1 pontot és 2,9 lepattanót átlagolva.
-Nagyon örültem a fehérváriak megkeresésének, hiszen mindig is nagy álmom volt, hogy a szülővárosomban, a nevelőklubomban pályára lépjek a felnőttek között. Szeretném megtapasztalni, hogy milyen a magyar első osztály a szlovák Extraligához képest. Azt várom, hogy csapatként kihozzuk magunkból a maximumot és olyan eredményt érjünk el, amiért egész évben harcolunk. A célom, hogy erősségeimmel segítsem a csapatot, új kapcsolatokat építsek és fejlődjek egyénileg és csapatként is – közölte a játékos a hazatérése kapcsán.
-Dinamikus, jó fizikumú játékosként ismerjük az utánpótlásból. A magyar felnőtt közegben most mutatkozhat be, így az első év az ő esetében is egyfajta tanulóév lesz. Védekezésben keménységet, támadásban pedig vagányságot várunk tőle – értékelt az új kosaras szerződtetése kapcsán a vezetőedző, Gáll Tamás.
A szeptemberben induló, 2025-26-os idényben is a koronázóvárosiakat erősíti Papp Lilla. A 2005-ös születésű, 183 centiméterre nőtt center szülővárosában, Debrecenben kezdett kosárlabdázni, majd a DVTK Akadémián fejezte be utánpótlás éveit. 2023-ban igazolt Székesfehérvárra, pontszerzésben és lepattanózásban kivette a részét a 2024-es feljutásból. A korábbi korosztályos válogatott játékos első A-csoportos évében kevesebb lehetőséget kapott, összesen 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára.
-Azért döntöttem a maradás mellett, mert szeretném megmutatni, hogy több van bennem, mint amennyit tavaly látni lehetett. Szeretnék nagyobb szerepet vállalni a következő szezonban. Bízom benne, hogy meglesz az egység és jól fogunk működni csapatként, akkor bekerülhetünk a legjobb nyolc közé – indokolta Papp a szerződésének meghosszabbítását.
-Lilla a feljutó évünkben nagyon fontos tagja volt a csapatnak. Nem egy mérkőzést sikerült megnyerni a jó játékának köszönhetően. Igaz, hogy a B-csoport teljesen más kávéház, de remek teljesítményeket tett le az asztalra. Tavaly nagyon kevés játéklehetőséget kapott, és azt szeretnénk látni, hogy ennél többre is képes. Teljes értékű csapatjátékosként számolunk vele – mondta Gáll Tamás a fiatal centerről.