augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

16°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

10 órája

Elhunyt Pálffy Tamás, a 146-szoros magyar válogatott kosárlabdázó

Címkék#gyászhír#Pálffy Tamás#halálhír#elhunyt

Elhunyt a magyar kosárlabda egyik legendás alakja. Pálffy Tamás halálhírét szerdán erősítette meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ).

Szabó Zsolt

A várpalotai születésű Pálffy Tamás összesen négy magyar bajnoki címet szerzett pályafutása során. Kétszer a Budapest Honvéddal és ugyanennyi alkalommal a Csepel szurkolókat örvendeztette meg bajnoki címmel.

Pálffy Tamás
Pálffy Tamás 74 évesen hunyt el.
Fotó: MKOSZ

A magyar válogatottal az 1969-es Európa-bajnokságon nyolcadik volt. 2005-ben beválasztották az előző 50 év 25 legjobb férfi kosárlabdázója közé. Pálffy Tamás hosszú ideig tartó súlyos betegségben 74 éves korában elhunyt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu