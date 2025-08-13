Elhunyt Pálffy Tamás, a 146-szoros magyar válogatott kosárlabdázó

A várpalotai születésű Pálffy Tamás összesen négy magyar bajnoki címet szerzett pályafutása során. Kétszer a Budapest Honvéddal és ugyanennyi alkalommal a Csepel szurkolókat örvendeztette meg bajnoki címmel.

Pálffy Tamás 74 évesen hunyt el.

Fotó: MKOSZ

A magyar válogatottal az 1969-es Európa-bajnokságon nyolcadik volt. 2005-ben beválasztották az előző 50 év 25 legjobb férfi kosárlabdázója közé. Pálffy Tamás hosszú ideig tartó súlyos betegségben 74 éves korában elhunyt.