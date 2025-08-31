Vereség a rangadón (galéria)

Sima, 3-1-es győzelemmel kezdte meg a Puskás Akadémia női az új idényt a Simple Női Liga NB I-ben a Kész-St. Mihály-Szeged ellen, a második fordulóban azonban igazi rangadó várt a lányokra, akik az MTK vendégeként léptek pályára.

A találkozó első félideje izgalmas mezőnyjátékot hozott, itt is-ott is voltak kisebb-nagyobb helyzetek, de gól egyik oldalon sem született. A fordulás után mindössze egy percet kellett várni arra, hogy a nyáron érkező Elizabeth Ashley Merrill révén előnybe kerüljenek a felcsútiak. Az öröm mindössze bő húsz percig tartott, hiszen a 63. percben Vágó Fanny révén egyenlítettek a fővárosiak.