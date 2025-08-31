2 órája
Vereség a rangadón (galéria)
A Puskás Akadémia szoros mérkőzésen, az utolsó utáni pillanatban 2-1-re kikapott az MTK-tól a Simple Női Liga NB I. 2. fordulójában.
A Puskás Akadémia (fehérben) bár vezetett, végül kikapott az MTK-tól
Fotó: Kricskovics Antal
Sima, 3-1-es győzelemmel kezdte meg a Puskás Akadémia női az új idényt a Simple Női Liga NB I-ben a Kész-St. Mihály-Szeged ellen, a második fordulóban azonban igazi rangadó várt a lányokra, akik az MTK vendégeként léptek pályára.
A találkozó első félideje izgalmas mezőnyjátékot hozott, itt is-ott is voltak kisebb-nagyobb helyzetek, de gól egyik oldalon sem született. A fordulás után mindössze egy percet kellett várni arra, hogy a nyáron érkező Elizabeth Ashley Merrill révén előnybe kerüljenek a felcsútiak. Az öröm mindössze bő húsz percig tartott, hiszen a 63. percben Vágó Fanny révén egyenlítettek a fővárosiak.
MTK-PAFC Simple Női LigaFotók: Kricskovics Antal / FMH
A hátralévő időben mindkét együttes igyekezett megszerezni a vezetést, azonban úgy tűnt nem születik meg a döntés. Végül az utolsó utáni pillanatban jött a csattanó, Borzák Lilien a 90. percben megszerezte a vezetést az MTK-nak, és mint utólag kiderült, beállította a 2-1-es végeredményt.
A Puskás Akadémia legközelebb szeptember 6-án lép majd pályára a Budapest Honvéd vendégeként 16.30 órától.