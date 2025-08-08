augusztus 8., péntek

Oroszlány Rallye

1 órája

A fiatal női tehetség mellett a hétszeres abszolút magyar ralibajnok is rajthoz áll ezen a versenyen

Két igen jól csengő nevű versenyző nevezését jelentették be az augusztus 23.-24. között megrendezésre kerülő raliverseny szervezői. Az Oroszlány Rallye-n A mindössze 20 éves fiatal tehetséges pilóta, Zagyva Dorka, és a hétszeres abszolút magyar bajnok, Ifj. Tóth János is rajthoz áll a 6 körben megrendezett Oroszlány-Pusztavám közötti gyorsasági szakaszokon.

Szabó Zsolt
Zagyva Dorka oroszlányiként szinte fejből ismeri a Pusztavám és Oroszlány közötti erdei szakaszt.

Fotó: Zagyva Dorka/Facebook

Augusztus 23-án az oroszlányi főtéren egész napos versenyautó kiállítással, és 17 órától közönségtalálkozóval várják a szurkolókat az Oroszlány Rallye szervezői. 19 órakor pedig ünnepélyes rajtceremónia keretein belül indítják útjára a viadalt, ahol másnap 50,4 kilométer hosszú gyorsasági táv vár a versenyzőkre. A szakaszok a Nagyveleg és Oroszlány közti 8,4 kilométer hosszú erdei úton fog zajlani, amelyet hatszor tesznek meg a párosok, a 3. kör után megfordított menetiránnyal. Augusztus 18-ig tart a nevezési időszak, de a szervezők már két nagy nevű pilótát pilótát be is jelentettek.

Oroszlány Rallye
A hétszeres abszolút magyar bajnok ifj. Tóth János  az Oroszlány Rallye 0-ás rajtszámú előfutójaként szórakoztatja majd a közönséget.
Fotó: Dudas Endre - DuEn

Zagyva Dorka és Ifj. Tóth János már biztosan ott lesz az Oroszlány Rallye-n 

A fiatal 20 éves tehetség, Zagyva Dorka szinte navigátor nélkül is elboldogulna a megmérettetésen, ugyanis oroszlányiként nagyon jól ismeri az Oroszlányt, Pusztavámmal összekötő erdei utat. A versenyre egy Peugeot 208 Rally4-el nevezett, navigátoráról egyenlőre még nincs információ. ifj. Tóth Jánost nem kell bemutatni a fanatikusoknak. A 90-es és a 2000-res években összesen 7 abszolút magyar bajnoki címet sikerült megszereznie olyan autókat kormányozva, mint a Toyota Celica GT-four, Toyota Corolla WRC, de a legismertebb versenygépe a Symphonia (később Bomba) matricákkal fémjelzett Peugeot 206 WRC amivel igen sok örömteli pillanatot szolgáltatott a szurkolóknak. A "Janika" becenévre hallgató pilóta a mezőny előtt előfutóként, egy négy kerék meghajtású Ford Fiesta Rally3-al fog remélhetőleg látványosan autózni, másodpilótájáról az ő esetében sincs még döntés jelen pillanatban. 

 

