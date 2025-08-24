augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Autósport

23 perce

A szurkolókat éltette a móri pilóta az Oroszlány Rallye rajtceremóniáján – galéria, videó

Címkék#Ifj Fogarasi Attila#Oroszlány Rally#rallye rajtceremónia#móri

Ralisprint versenyhez képest szokatlan módon indult a 10. alkalommal megrendezett futam. A X. Wescast Hungary Oroszlány Rallye "nulladik" napján az ünnepélyes rajtceremóniára több száz ember látogatott ki a település főterére, hogy megcsodálja mind a 117 páros versenygépét.

Szabó Zsolt
A móri ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős 15. ként fog rajtolni a holnapi első gyorsaságin.

Fotó: Szabó Zsolt

A szervezők egész napos autókiállítással várták a raliszurkolókat, érdeklődőket Oroszlány belvárosában. 17 órától pedig közönségtalálkozó keretén belül aláírások és közös fotók gyűjtésére is volt lehetőség. 

Oroszlány
A régi Ford Focus WRC festését idéző dekorral versenyző Várnaiék is izgatottan várják az Oroszlány Rallye holnapi rajtját.
Fotó: Szabó Zsolt

19 órától pedig megkezdődött az Oroszlány Rallye várva várt rajtceremóniája, ahol részt vettek a Ford Fiestával megyei kötődésű párosok is, mint a móri ifj.Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős, valamint a Várnai Dávid, Szabó Tamás duó is, akiket nagy üdvrivalgással fogadott a közönség. Rajtuk kívül a székesfehérvári Full Autó SE színeiben áll rajthoz az érdi Csibrák Zoltán és navigátora, Huszár Péter akik szintén nagy tapsot kaptak. Ezen kívül számos Lada, Skoda Fabia Rally2, és historic autót is láthatott a publikum. Fogarasi már-már megható beszédet mondott a verseny megnyitó eseményén.

 

Hat gyorsasági szakasz vár a versenyzőkre az Oroszlány Rallye-n

A verseny első gyorsasági szakaszán 07:30-as rajtidővel indul az első autó. Az Oroszlány-Pusztavám szakaszt hat alkalommal teljesítik a párosok, a 3. kör után megváltoztatott menetiránnyal.

 

