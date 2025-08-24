23 perce
A szurkolókat éltette a móri pilóta az Oroszlány Rallye rajtceremóniáján – galéria, videó
Ralisprint versenyhez képest szokatlan módon indult a 10. alkalommal megrendezett futam. A X. Wescast Hungary Oroszlány Rallye "nulladik" napján az ünnepélyes rajtceremóniára több száz ember látogatott ki a település főterére, hogy megcsodálja mind a 117 páros versenygépét.
A móri ifj. Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős 15. ként fog rajtolni a holnapi első gyorsaságin.
Fotó: Szabó Zsolt
A szervezők egész napos autókiállítással várták a raliszurkolókat, érdeklődőket Oroszlány belvárosában. 17 órától pedig közönségtalálkozó keretén belül aláírások és közös fotók gyűjtésére is volt lehetőség.
19 órától pedig megkezdődött az Oroszlány Rallye várva várt rajtceremóniája, ahol részt vettek a Ford Fiestával megyei kötődésű párosok is, mint a móri ifj.Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős, valamint a Várnai Dávid, Szabó Tamás duó is, akiket nagy üdvrivalgással fogadott a közönség. Rajtuk kívül a székesfehérvári Full Autó SE színeiben áll rajthoz az érdi Csibrák Zoltán és navigátora, Huszár Péter akik szintén nagy tapsot kaptak. Ezen kívül számos Lada, Skoda Fabia Rally2, és historic autót is láthatott a publikum. Fogarasi már-már megható beszédet mondott a verseny megnyitó eseményén.
Hat gyorsasági szakasz vár a versenyzőkre az Oroszlány Rallye-n
A verseny első gyorsasági szakaszán 07:30-as rajtidővel indul az első autó. Az Oroszlány-Pusztavám szakaszt hat alkalommal teljesítik a párosok, a 3. kör után megváltoztatott menetiránnyal.