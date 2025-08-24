A szurkolókat éltette a móri pilóta az Oroszlány Rallye rajtceremóniáján – galéria, videó

A szervezők egész napos autókiállítással várták a raliszurkolókat, érdeklődőket Oroszlány belvárosában. 17 órától pedig közönségtalálkozó keretén belül aláírások és közös fotók gyűjtésére is volt lehetőség.

A régi Ford Focus WRC festését idéző dekorral versenyző Várnaiék is izgatottan várják az Oroszlány Rallye holnapi rajtját.

Fotó: Szabó Zsolt

19 órától pedig megkezdődött az Oroszlány Rallye várva várt rajtceremóniája, ahol részt vettek a Ford Fiestával megyei kötődésű párosok is, mint a móri ifj.Fogarasi Attila,Toloczkó Péter kettős, valamint a Várnai Dávid, Szabó Tamás duó is, akiket nagy üdvrivalgással fogadott a közönség. Rajtuk kívül a székesfehérvári Full Autó SE színeiben áll rajthoz az érdi Csibrák Zoltán és navigátora, Huszár Péter akik szintén nagy tapsot kaptak. Ezen kívül számos Lada, Skoda Fabia Rally2, és historic autót is láthatott a publikum. Fogarasi már-már megható beszédet mondott a verseny megnyitó eseményén.

Hat gyorsasági szakasz vár a versenyzőkre az Oroszlány Rallye-n

A verseny első gyorsasági szakaszán 07:30-as rajtidővel indul az első autó. Az Oroszlány-Pusztavám szakaszt hat alkalommal teljesítik a párosok, a 3. kör után megváltoztatott menetiránnyal.